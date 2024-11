Menopausa pode causar dores pelo corpo; saiba como evitar esse quadro

Quando Vonda Wright, cirurgiã ortopédica, estava com 40 e poucos anos, competia regularmente em meias maratonas. Então, aos 47 anos, ela entrou no período da perimenopausa e subitamente se viu lutando para caminhar até mesmo uma curta distância, debilitada por dores nas articulações e nos músculos do corpo. “Eu estava na melhor forma da minha vida”, diz, e então, “mal conseguia sair da cama.”

Em sua clínica privada em Orlando, Flórida, ela ouviu histórias similares de mulheres passando pela menopausa, incluindo outras atletas de longa data que agora tinham dificuldades para se mover confortavelmente. Essas pacientes repetidamente diziam: "Sinto como se estivesse desmoronando", conta, apesar de não terem sofrido nenhuma lesão óbvia. Embora médicos saibam há muito tempo que a menopausa afeta a saúde óssea, Vonda e outros especialistas agora acreditam que a transição afeta também a saúde dos músculos e das articulações. Em um artigo publicado em julho, a médica deu um nome a esse fenômeno: a síndrome musculoesquelética da menopausa.

Pesquisadores têm chamado a atenção para a dor nos músculos e nas articulações que surge após a menopausa. Foto: New Africa/Adobe Stock

A síndrome refere-se a um conjunto de condições e sintomas que se tornam mais prevalentes durante a perimenopausa e além, incluindo dores nas articulações, ombro congelado, perda de massa muscular e densidade óssea e piora da osteoartrite, entre outras coisas.

Pesquisas sugerem que mais da metade das mulheres na menopausa podem enfrentar sintomas musculoesqueléticos, alguns dos quais são severos o suficiente para serem debilitantes — ainda assim, profissionais de saúde muitas vezes os descartam como partes inevitáveis do envelhecimento.

Como é a síndrome?

Vonda descreveu um círculo vicioso que ela vê em suas pacientes: começando na transição para a menopausa, mulheres se tornam mais sedentárias como resultado da dor. Quanto menos se movem, menos são capazes de se mover — e mais frágeis se tornam, tanto em termos de saúde cardiovascular quanto de músculos e ossos. Isso as coloca em maior risco para quedas e fraturas e, frequentemente, torna tanto a cirurgia quanto a recuperação mais desafiadoras.

Andrea Singer, diretora de cuidados primários para mulheres no Medstar Georgetown University Hospital e diretora médica da Bone Health and Osteoporosis Foundation, observou um padrão similar entre suas pacientes. “Sabemos que há uma significativa relação de interação entre músculos e ossos, e quando alguém tem músculos mais fracos, isso aumenta o risco para quedas — e quando você cai sobre ossos mais fracos, isso leva a fraturas”, explica.

Em seu artigo recente, Vonda argumenta que a síndrome musculoesquelética da menopausa está ligada ao declínio do estrogênio, em parte por causa do papel do hormônio no combate à inflamação. Assim, ela sugere a terapia hormonal com estrogênio como um possível tratamento. Ela conta que se beneficiou pessoalmente da terapia.

Embora uma grande quantidade de evidências científicas sugira que o estrogênio ajuda a manter os ossos robustos e protege contra a osteoporose, ainda não temos dados para dizer com certeza se (ou em que medida) a perda de estrogênio é responsável pela dor muscular e nas articulações, pondera Stephanie Faubion, diretora médica da Sociedade de Menopausa, a principal entidade governamental para medicina da menopausa nos Estados Unidos. A sociedade, entretanto, endossa a terapia hormonal para mulheres com alto risco de desenvolver osteoporose.

“Acho válido dizer que alguns desses sintomas e dessas condições pioram na meia-idade, mas é difícil dizer se estão mais relacionados ao envelhecimento, à perda de estrogênio por causa da menopausa ou a uma combinação dessas coisas”, avaliou Stephanie, por email. “Também não sabemos se a terapia hormonal trata eficazmente (ou gerencia ou retarda a progressão) desses sintomas e condições.”

Vários clínicos disseram ao Times que, anedoticamente, pacientes que começaram a usar terapia hormonal para condições aprovadas, como ondas de calor ou suores noturnos, também relatam uma diminuição na dor muscular e nas articulações e desconforto.

“Sabemos que há muitas coisas para as quais o estrogênio iniciado cedo é benéfico”, comenta Andrea. Mas, ela acrescenta, “precisamos apenas ter cuidado para não avançar demais antes que haja dados disponíveis.”

O que as mulheres podem fazer contra as dores da menopausa?

Vonda comenta que há várias medidas práticas que as mulheres podem tomar para prevenir a síndrome musculoesquelética da menopausa, bem como tratar sintomas e condições que já possam ter.

Algumas mudanças alimentares simples podem fazer uma grande diferença, ela e outros especialistas ressaltam.

Mulheres deveriam considerar adotar um cardápio rico em alimentos anti-inflamatórios, como a dieta mediterrânea, diz ela, e limitar produtos ultraprocessados e açúcares adicionados, que podem aumentar a inflamação no corpo e, portanto, aumentar as dores musculares e nas articulações. Além disso, aumentar a ingestão de proteínas pode ajudá-la a manter (ou até construir) massa muscular, que diminui com a idade. E garantir que o consumo suficiente de cálcio pode proteger os ossos.

Especialistas também recomendam tomar um suplemento regular de vitamina D3, que pode ajudar o corpo a absorver cálcio conforme você envelhece. E se você tem histórico familiar de osteoporose ou está em alto risco por outros motivos, planeje fazer um exame de densidade óssea no início de sua transição para a menopausa, se não antes.