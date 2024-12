Nº de médicos no Brasil aumentou 23,6% após pandemia de covid-19, diz IBGE

Em 2023, conforme os últimos dados divulgados, o Brasil contava com 502,6 mil médicos – aumento de 23,6% em relação ao ano de 2019. No período anterior, entre 2015 e 2019, já havia sido registrado crescimento de profissionais da ordem de 16,4%. A maioria dos médicos em atuação no País, 358,9 mil, trabalha no Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, o maior crescimento vem sendo registrado entre aqueles que não trabalham para o sistema público.

No Brasil, a taxa é de 24 médicos por dez mil habitantes – um índice bem abaixo do registrado em Portugal (57,7), Espanha (44,8), Argentina (40,8) e até mesmo da Colômbia (24,5). Para piorar a situação, esses médicos são mal distribuídos no território nacional, com uma concentração muito grande no Sudeste e poucos profissionais no Norte e no Nordeste.