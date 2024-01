O que é a Doença de Crohn, que levou Evaristo Costa à UTI? Entenda

A Doença de Crohn é uma doença inflamatória do trato digestivo. Ela provoca inflamação crônica que pode levar a dores abdominais, diarreia, fadiga, desnutrição e perda de peso.

A doença levou o jornalista Evaristo Costa a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da Inglaterra, onde mora, na última sexta-feira, após complicações decorrentes do problema. Os sintomas que levaram o jornalista à UTI foram diarreias, febre e perda de peso. No hospital, precisou recorrer à morfina para aliviar as dores.

A inflamação causada pela Doença do Crohn pode ocorrer em diferentes partes do trato digestivo, mas o mais comum é que ela surja no intestino delgado. Dependendo da gravidade da inflamação, ela pode alcançar camadas mais profundas do intestino.

Apresentador precisou receber atendimento médico na Inglaterra Foto: Reprodução/Instagram/@evaristocostaoficial

Entre as complicações estão estenoses (estreitamento do intestino), formação de fístulas (conexões anormais entre órgãos), abcessos e surgimento de pólipos. Em casos mais raros, pode causar problemas em outras partes do corpo, como articulações, pele, olhos e fígado.

A doença pode ser debilitante e, em alguns casos, levar a complicações graves que podem até resultar na morte do paciente. Não existe uma cura para a doença, mas os tratamentos costumam reduzir bastante os sintomas.

A causa exata da doença de Crohn não é conhecida, mas acredita-se que seja o resultado de uma interação complexa entre fatores genéticos, ambientais e do sistema imunológico.