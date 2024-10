O que é a síndrome do bebê sacudido? Saiba os riscos e como é feito o diagnóstico

O cérebro de uma criança demora a se desenvolver totalmente e, por isso, movimentos considerados bruscos, especialmente no primeiro ano de vida, podem causar a chamada síndrome do bebê sacudido (SBS). Esse quadro é ligado a lesões cerebrais graves, capazes até de levar à morte. Embora possa ocorrer durante “brincadeiras”, como jogar o bebê para cima, na maioria das vezes o quadro é causado por abusos – daí porque também é conhecido como síndrome dos maus-tratos.

Segundo Renata Dejtiar Waksman, coordenadora do Núcleo de Estudos da Violência contra Crianças e Adolescentes da Sociedade Paulista de Pediatria (SPSP), o impacto do chacoalhão é similar a um acidente de carro em adultos. “Em um movimento de chicote, o pescoço joga a cabeça para a frente e para trás, e o cérebro acaba se deslocando muito dentro da caixa craniana. Nesse momento, diversas veias podem se romper, causando a morte”, explica.

Síndrome do bebê sacudido, que leva a lesões cerebrais, pode ocorrer durante brincadeiras (como jogar a criança para cima), mas o mais comum é que seja uma consequência de maus-tratos Foto: lagom/Adobe Stock

Um estudo publicado no Jornal de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e citado pela médica, aponta que de 25% a 30% das crianças acometidas pela síndrome morrem, enquanto cerca de 15% sobrevivem sem sequelas. Os dados são de 2001 a 2012. Apesar de existir uma preocupação com brincadeiras ou mesmo quedas de locais altos, como uma árvore, a médica reforça que, na maioria dos casos, os movimentos ocorrem em um momento de raiva ou estresse. "Tem pai que diz que a criança estava chorando demais de madrugada, não deixava ele dormir, sendo que precisava trabalhar no dia seguinte. Aí, perdeu a cabeça", exemplifica a pediatra.

Com a sacudida, há diminuição do nível de consciência, o que pode deixar o bebê mais sonolento e quieto – isso já pode ser um início de coma. A vítima também pode sentir náuseas, sofrer uma convulsão e apresentar apneia (ou seja, a interrupção da respiração).

Por isso, a médica enfatiza que, diante desses sinais, a procura por uma emergência médica deve ser urgente. A taxa de sobrevivência sem sequelas, frisa a pediatra, é muito pequena – até porque, se a intenção era fazer o bebê ficar em silêncio, o agressor volta a dormir e não busca ajuda.

Diagnóstico

Como a síndrome tende a ser resultado de uma atitude intencional e em momento de raiva, a família não costuma contar a verdade sobre o que ocorreu.

“Quando um bebezinho chega na emergência com pouca consciência ou já em coma, nós (médicos) já sabemos que ele não caiu de um lugar alto, e que provavelmente foi uma agressão”, detalha.

Os especialistas costumam examinar com atenção a retina e as costelas. É que a sacudida pode causar uma hemorragia interna no olho, identificada por exames oftalmológicos – essa análise é usada para fechar o diagnóstico de maus-tratos. Já as costas devem ser avaliadas com o raio-X. “Ao segurar a vítima para sacudir, o agressor usa quatro dedos de cada lado, nas costas, e os dois polegares na frente, nas costelas. Essa parte de trás, onde ficam as costelas posteriores, tem menos cartilagem e fratura mais fácil”, descreve a médica.

Incidência

Segundo a médica da SPSP, o abuso costuma ser feito por homens, principalmente o pai, e, quando a agressora é mulher, a tendência é de que seja uma cuidadora. A maioria dos pacientes é do sexo masculino e tem entre seis meses e um ano de vida.

“Infelizmente, estamos vendo (casos) em idades cada vez maiores, até cinco ou seis anos, especialmente quando a criança tem síndrome de Down ou algo do tipo”, conta Renata, salientando que indivíduos com essa condição têm menos força muscular.