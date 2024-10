Campanha da Childhood Brasil adverte para o aumento de notificações de abuso sexual contra crianças

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada hora, 8 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil, mas apenas 8,5% dos casos chegam ao sistema policial. De cada 10 vítimas de violência sexual, 8 têm menos de 17 anos - ou seja, do total de estupros no país, 77,6% dos casos incidem sobre crianças e adolescentes.

A partir destes dados, a Childhood Brasil lança sua campanha para conscientização, a “Olhe Mais de Perto”. A ação conta com uma série de ilustrações com características infantis para chamar a atenção do espectador para a importância de perceber, escutar e acreditar nas crianças e adolescentes. As diversas formas de violência contra vulneráveis não se manifestam apenas em indícios físicos, mas também em sinais emocionais e comportamentais.

'Olhe Mais de Perto', campanha da Childhood Brasil Foto: Childhood Brasil

“Acreditamos que enfrentar e prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes exige tornar visível o que é invisível e transformar essa luta em uma causa de todos”, comenta Laís Peretto, Diretora Executiva da Childhood Brasil.

A Childhood Brasil, faz parte da World Childhood Foundation, organização sem fins lucrativos criada pela Rainha Silvia da Suécia.