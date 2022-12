O que é assexual e como identificar: entenda orientação do personagem de Thiago Fragoso em Travessia

O episódio desta quinta-feira, 15, da novela das 21h da Rede Globo, Travessia, trouxe um debate importante sobre a assexualidade, orientação sexual em que as pessoas não sentem desejo sexual por ninguém. Após evitar fazer sexo com sua parceira Leonor (Vanessa Giácomo), o personagem Caíque (Thiago Fragoso) contou a ela que é assexual.

Caíque (Thiago Fragoso) é par romântico de Leonor (Vanessa Giácomo) na novela Travessia, da Rede Globo Foto: Rede Globo/Fábio Rocha

O psiquiatra especialista em sexualidade Eduardo Perin explica que ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, a assexualidade não é uma doença e nem precisa de tratamento para baixa libido.

“A partir do momento em que uma pessoa não sente desejo sexual algum e isso não a incomoda em nenhum grau, isso se torna uma orientação sexual”, explica. “O fato de ela não fazer sexo não a causa nenhum problema, então ela não precisa ser tratada”, complementa.

O médico explica que é comum que pessoas de diferentes orientações sexuais tenham fases de baixa libido - o que pode ser causado por problemas hormonais, doenças como a depressão, estresse, privação de sono, falta de prática de atividades físicas, entre outros fatores.

A grande diferença é que pessoas que gostam de sexo, quando estão com baixa libido, ficam insatisfeitas com isso. Já pessoas assexuais não: elas não gostam, não querem e não sentem nenhuma necessidade de fazer sexo. “A baixa libido é algo temporário, transitório, já a assexualidade é algo consistente ao longo da vida da pessoa”, diz.

Sexo x Amor

Assim como o personagem Caíque, que está apaixonado por Leonor, pessoas assexuais da vida real também podem desenvolver sentimentos e construir relacionamentos afetivos com outras pessoas normalmente. Para elas, a relação romântica não depende do sexo.

Por isso, Eduardo Perin explica que pessoas assexuais podem ser:

Héteroafetivas: que se relacionam afetivamente com pessoas do gênero oposto a elas;

Homoafetivas: que se relacionam afetivamente com pessoas do mesmo gênero que elas;

Biafetivas: que se relacionam afetivamente com pessoas dos dois gêneros, feminino e masculino;

Panafetivas: que se relacionam afetivamente com pessoas, independentemente do gênero delas.

Geralmente, pessoas assexuais se relacionam com outras pessoas assexuais ou mantém relacionamentos abertos. Dessa forma, o parceiro que não é assexual pode satisfazer seus desejos sexuais com outras pessoas que também gostam de sexo ao mesmo tempo em que nutre um relacionamento afetivo com a pessoa que é assexual.

“Em alguns casos, pessoas assexuais podem fazer sexo só para satisfazer o parceiro. Ela tem a relação sexual mesmo sem sentir vontade ou prazer”, diz o psiquiatra. No entanto, esse tipo de atitude pode ser abusiva e reforça a incompreensão contra pessoas assexuais.

O ideal é que a pessoa assexual tenha liberdade para expor suas vontades - e a falta delas - ao parceiro e seja respeitada.

Pessoas assexuais se masturbam?

Apesar de não sentirem vontade de fazer sexo com outras pessoas, algumas pessoas assexuais podem se masturbar sozinhos e sentir prazer nisso. No entanto, Eduardo Perin explica que geralmente elas o fazem como uma forma de liberar tensões físicas e não a partir de fantasias sexuais.

“Dificilmente a pessoa assexual vai fantasiar relações sexuais ou assistir pornografia, por exemplo, para se masturbar”, diz o médico.