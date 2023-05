O que faz o cérebro do superidoso ser especial e como a descoberta pode ajudar a envelhecer melhor

O envelhecimento geralmente vem com declínio cognitivo, mas os chamados “SuperAgers” ou superidosos estão nos mostrando o que é possível nos nossos anos dourados.

“São como as Betty White do mundo”, disse Emily Rogalski. Ela é neurocientista cognitiva na Escola de Medicina Feinberg da Northwestern University e diretora associada do Centro Mesulam para Neurologia Cognitiva e Mal de Alzheimer.

Emily fez parte da equipe de pesquisa que 15 anos atrás cunhou o termo SuperAgers, que descreve pessoas com mais de 80 anos cuja memória é tão boa quanto a de indivíduos 20 ou 30 anos mais jovens, se não melhor.

O que os pesquisadores estão aprendendo com os superidosos e sobre a prevenção da demência pode nos permitir descobrir novos fatores de proteção no estilo de vida, na genética e na resiliência para mudanças comuns que vêm com o envelhecimento.

“É revigorante saber que existem boas trajetórias de envelhecimento”, disse Emily. “É possível viver muito e viver bem.”

Como pode ser uma boa trajetória de envelhecimento

Existem três trajetórias principais dos efeitos do envelhecimento sobre nossa cognição, disse Emily.

Na trajetória patológica, a cognição se deteriora mais rápido do que o esperado para a idade, como no caso da demência.

A realidade é que o maior fator de risco para demência é o envelhecimento, disse Mitchell Clionsky, neuropsiquiatra que, com sua esposa, a médica Emily Clionsky, escreveu Dementia Prevention: Using Your Head to Save Your Brain (algo como “Prevenção da demência: usando a cabeça para salvar o cérebro”).

Um relatório de 2023 da Associação de Alzheimer estima que 1 em cada 3 americanos com mais de 85 anos tem mal de Alzheimer, a forma mais comum de demência. Mais esperançosamente, a pesquisa descobriu muitos dos diferentes fatores de risco que podem ser mitigados com mudanças no estilo de vida. Um relatório da Lancet de 2020 estima que cerca de 40% das demências podem ser evitáveis.

Na trajetória normal ou média, mostram as pesquisas, a memória e as habilidades cognitivas podem começar a diminuir por volta dos 30 ou 40 anos. Quando a maioria das pessoas chega aos 80 anos, elas conseguem se lembrar de cerca de metade do que lembravam quando tinham 50 anos, em certos testes de memória, disse Emily Rogalski. Apesar de serem menos afiados, os idosos que seguem essa trajetória ainda funcionam bem – e prosperaram – na vida cotidiana.

Há, no entanto, muita variabilidade individual.

Essa variabilidade levou à descoberta da terceira trajetória: os SuperAgers, que mesmo depois dos 80 anos pareciam ser pelo menos tão mentalmente aguçados em termos de memória quanto as pessoas na faixa dos 50 e 60 anos.

Não se sabe qual porcentagem da população em geral se qualifica como SuperAger, mas eles parecem ser raros, disse Emily Rogalski. Mesmo quando os pesquisadores tentaram rastrear apenas os participantes que acreditavam ter boa memória, menos de 10% atenderam à definição.

Com o tempo, os pesquisadores acompanharam os inscritos, examinando sua saúde, fazendo imagens de seus cérebros, registrando suas histórias de vida e pedindo que doassem seus cérebros para serem estudados depois que morressem.

“A palavra que eu usaria para descrever esse grupo é resiliente”, disse Emily Rogalski. Muitos SuperAgers suportaram dificuldades, como pobreza extrema, perda de família em tenra idade ou sobrevivência em campos de concentração do Holocausto, disse ela.

Os SuperAgers tendem a ter relacionamentos sociais fortes e positivos, que requerem um grau de adaptabilidade quando há menos pessoas da mesma idade ao redor.

Um SuperAger mora com a filha e os netos, que não sabem muito sobre Frank Sinatra ou Franklin Delano Roosevelt, disse Emily Rogalski. Mas o SuperAger pergunta aos netos sobre seus interesses: Taylor Swift e Chance the Rapper.

“Ele ri disso e encontra alegria na tentativa de acompanhar as coisas nas quais seus netos estão interessados, em vez de ver tudo como um fardo ou uma realidade muito distante”, disse Emily Rogalski. “Acho que é uma perspectiva simplesmente adorável.”

O termo SuperAgers ou superidosos descreve pessoas com mais de 80 anos cuja memória é tão boa quanto a de indivíduos 20 ou 30 anos mais jovens, se não melhor. Foto: Aaron Andrew Ang/Unsplash

O que faz o cérebro de um superidoso ser especial

Com a idade, o cérebro normalmente encolhe, sobretudo no córtex, que é a parte mais recente do cérebro em termos evolutivos.

Não é assim com os SuperAgers, cujos cérebros parecem mais jovens em áreas envolvidas na memória e nas habilidades executivas.

No córtex cingulado anterior, uma região frontal do cérebro importante para muitas funções cognitivas, como atenção e memória, os SuperAgers tinham uma camada cortical mais espessa em comparação com pessoas cognitivamente normais com mais de 80 anos e até mesmo com 50 anos.

Os SuperAgers também apresentaram neurônios maiores e mais saudáveis no córtex entorrinal, outra área do cérebro fundamental para a memória, em comparação com seus colegas mais velhos e até de 20 a 30 anos mais jovens.

Curiosamente, os SuperAgers também têm abundância de um tipo especial de célula cerebral conhecida como neurônios de von Economo, que se acredita serem importantes para comportamentos de afiliação social. Estudos sugerem que os neurônios de von Economo eram quatro a cinco vezes mais densos no córtex cingulado anterior dos SuperAgers do que em pessoas normais de 80 anos e até mesmo em indivíduos décadas mais jovens.

Ao mesmo tempo, os cérebros dos SuperAgers parecem ter adicionado proteção contra marcas biológicas indicativas de mal de Alzheimer, com menos emaranhados neurofibrilares e placas de beta-amilóide, um resíduo celular.

Prevenir a demência e preservar a cognição

Tornar-se um SuperAger provavelmente se deve, pelo menos em parte, à loteria genética, mas há muitos fatores de estilo de vida que podemos modificar para prolongar nosso período de saúde cognitiva à medida que envelhecemos.

“Pare de se preocupar com a demência, comece se dedicar à prevenção”, disse Mitchell Clionsky. “A abordagem ativa é o que vai fazer a diferença.”

E nunca é tarde demais para enfrentar os fatores de risco que podemos mudar, disse Emily Clionsky. A idade média de seus pacientes que viram benefícios era de 70 anos. “Meu paciente mais velho tinha mais de 100 anos”, disse ela.

Não há nada que garanta um envelhecimento cognitivo saudável, mas todos esses fatores são interativos, disseram os pesquisadores. Se começarmos a eliminar os riscos de demência e acumularmos fatores de proteção, poderemos colher efeitos positivos. Aqui vão alguns hábitos que podem ajudar:

Tente comer como um centenário , incorporando alimentos ricos em fibras e nozes à dieta.

, incorporando alimentos ricos em fibras e nozes à dieta. Exercite o corpo . As pessoas sabem da importância de se levantar e se mover, mas nem sempre correm atrás. “Digo para elas examinarem seus ‘mas’”, disse Mitchell Clionsky. Descubra o que está atrapalhando o exercício e se pergunte “como podemos transformar isso em algo que você vai fazer de verdade”, disse ele.

. As pessoas sabem da importância de se levantar e se mover, mas nem sempre correm atrás. “Digo para elas examinarem seus ‘mas’”, disse Mitchell Clionsky. Descubra o que está atrapalhando o exercício e se pergunte “como podemos transformar isso em algo que você vai fazer de verdade”, disse ele. Exercite o cérebro . O cérebro adora um desafio, então faça atividades que mexam com a cabeça.

. O cérebro adora um desafio, então faça atividades que mexam com a cabeça. Não perca as conexões . Isolamento social e solidão são fatores de risco para demência, enquanto o contato social é protetor.

. Isolamento social e solidão são fatores de risco para demência, enquanto o contato social é protetor. Promova a resiliência. Quando algo ruim acontecer, tente abraçar o desafio. “O que pode ser um momento de aprendizado? O que pode ser um ponto de virada?”, disse Emily Rogalski.

Os SuperAgers nos ajudam a envelhecer melhor e também a reimaginar o que é possível na velhice.

“Acho que existe a possibilidade de estabelecer novas expectativas em relação ao envelhecimento e revalorizar, em vez de desvalorizar, os adultos mais velhos”, disse Emily Rogalski. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU