Paniculite mesentérica: doença de Priscila Fantin causa dor aguda e pode ser confundida com cólica

A atriz Priscila Fantin revelou ter sido diagnosticada com paniculite mensentérica durante sua primeira apresentação na Dança dos Famosos do Domingão do Huck, da Rede Globo, nesta semana. O principal sintoma dessa doença é a dor aguda, que teria atrapalhado os ensaios.

“Nossa primeira apresentação no Dança dos Famosos exigiu muita garra. Até mesmo durante a semana de ensaios, já que fui acometida por uma paniculite mesentérica que tirou toda minha energia e disposição. Gostaria de ter me dedicado 100% como sempre faço e isso por si só já foi um problema para mim. Eu dei o meu melhor”, afirmou, em uma publicação no Instagram.

A paniculite mesentérica é uma inflamação do mesentério, que, por sua vez, é um órgão em forma de leque que dá suporte ao intestino, como nutrição e sustentação. O mesentério faz parte do peritônio e é formado pelos tecidos conjuntivo e adiposo, além de vasos sanguíneos, nervos e gânglios linfáticos. Em termos mais simples, essa doença é uma inflamação deste órgão, que parece uma pequena “dobra” e ajuda o intestino ficar “grudado” ao abdômen.

A ex-Malhação deve ter sentido essa falta de energia e disposição por conta da dor, principal característica dessa doença, segundo o médico-cirurgião especializado em aparelho digestivo, Leonardo Landim. “Trata-se de uma dor abdominal, geralmente inespecífica e que também pode variar de intensidade com intensidade”, explica.

Por conta desse sintoma, é comum que essa doença seja confundia com gases ou cólicas intestinais, muito mais frequentes que a paniculite. Porém, o médico explica que o mais importante é conhecer as causas desse quadro. “A gente precisa investigar, pois alguns tipos específicos de câncer podem causar isso também. É raro, mas pode acontecer”, define.

A atriz Priscila Fantin revelou ter sido diagnosticada com paniculite mensentérica Foto: Priscila Fantin/Acervo pessoal

Quais são as causas da paniculite mesentérica?

Em geral, as causas são mais simples: uma simples diarreia pode provocar a paniculite mesentérica. Doenças autoimunes, como lúpus, também podem causar esse quadro. “É uma doença rara e que muita gente não consegue dar o diagnóstico do que causou”, resume o médico.

Qual o tratamento para a paniculite mesentérica?

Como a grande maioria dos casos não é grave, os médicos costumam apenas tratar o sintoma, com medicamentos para dor. Uma intervenção cirúrgica pode ser solicitada apenas para fim de biópsia, na tentativa de eliminar a hipótese de câncer, caso o paciente tenha histórico familiar.

“Às vezes, a doença aparece como uma massa abdominal e pode produzir obstrução intestinal ou isquemia, exigindo cirurgia urgente”, ressalta Landim.

Quais são os tipos de paniculite mesentérica?

A paniculite mesentérica pode ser dividida em aguda ou crônica. No caso da aguda, a dor é o principal sintoma. Já em relação a versão crônica, a doença pode durar anos, entre idas e vindas, podendo ter momentos sem dor.