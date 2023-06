Papel higiênico, ducha ou lenço umedecido? Saiba qual a melhor forma de se higienizar

Como você se limpa após fazer cocô? O assunto se tornou polêmico após a apresentadora da TV Globo Ana Clara dizer em um podcast que não utiliza mais papel higiênico para se limpar, mas sim a ducha higiênica. O youtuber Felipe Neto concordou. “Gente mas alguém ainda usa PAPEL HIGIÊNICO depois de fazer cocô?”, escreveu o influenciador no Twitter.

Mas, afinal, qual a melhor maneira de se higienizar depois da evacuação? O Estadão perguntou a especialistas.

Ducha higiênica ou chuveiro

Segundo Isaac José Felippe Corrêa Neto, coloproctologista do Fleury Medicina e Saúde, Ana Clara e Felipe Neto estão corretos: utilizar água corrente e sabonete é a melhor maneira de se limpar depois de fazer cocô. No entanto, o especialista alerta que é preciso fugir de exageros, pois querer “lavar demais” a região pode trazer prejuízos.

“Embora a higiene anal com ducha higiênica, bidê ou mesmo o chuveiro, seja a mais adequada, deve ser lembrado que a busca excessiva por um ânus ‘estéril’ deve ser desencorajada, pois a fricção em demasia dessa região também pode causar coceira e dermatite com escoriações”, afirma.

Ricardo Lima, coloproctologista e cirurgião do Hospital Samaritano Ipanema, da rede Americas no Rio de Janeiro, concorda em relação ao método, mas diz que o sabonete é dispensável.

“A melhor forma de limpar o ânus é com a utilização apenas de água. Isso é suficiente para uma limpeza efetiva e sem efeitos colaterais”, diz o especialista. “O sabão é supérfluo e, dependendo do seu conteúdo, pode ser agressivo ao local.”

Segundo Lima, é preciso tomar cuidado também com a pressão do jato de água. Se for muito forte, pode causar prejuízos à mucosa anal.

Alexandre Herculano Penna, coloproctologista da Franquia Clínica da Cidade, acrescenta ainda que a ducha higiênica só deve ser utilizada se não for compartilhada.

“Se a ducha higiênica for sua, de um banheiro que só você usa, você pode utilizar, lavar com sabonete e depois enxaguar. Agora, ducha de qualquer outro lugar não é higiênico, porque você não sabe quem utilizou, se a pessoa esfregou ou não o equipamento no ânus e se foi limpo de maneira adequada”, diz.

Ducha é a melhor forma de se higienizar após fazer cocô, dizem especialistas. Foto: Freepik

Lenço umedecido

De acordo com os coloproctologistas, na falta de um chuveiro ou ducha higiênica de uso pessoal, o lenço umedecido é a melhor opção. “Ele pode ser facilmente carregado para qualquer local, na bolsa ou em mochilas, sem que outras pessoas saibam disso”, comenta Corrêa Neto, enfatizando os benefícios do método.

No entanto, é preciso se atentar à composição dos lencinhos. Eles podem ter inúmeros produtos químicos em sua composição – tanto para sua conservação quanto para gerar odores suaves – que podem irritar a pele e causar dermatite.

Penna enfatiza ainda que é importante secar o ânus com o papel higiênico, de maneira leve, após utilizar os lencinhos. E depois, quando chegar em casa, lavar com água corrente.

Papel higiênico

Os especialistas recomendam que, sempre que possível, se evite o papel higiênico na hora de limpar o ânus – principalmente quem tem muitos pelos na região ou possui histórico de dermatites.

“O papel higiênico não limpa, ele espalha. Além disso, irrita o ânus, pois mesmo sendo o mais fino possível, vai escarificar (causar pequenas lesões e queimaduras) a pele, tirando algumas camadas superficiais e facilitando a penetração de bactérias, além de causar coceira”, diz Penna.