Por que um surto crescente de mpox preocupa o mundo novamente

As tendências recentes no Congo, onde o vírus foi detectado pela primeira vez em 1970, despertaram novas preocupações. Neste ano, as autoridades registraram 13.800 casos suspeitos e confirmados e 450 mortes, com crianças menores de 15 anos representando 68% dos casos e 85% das mortes, de acordo com o CDC da África. A maioria das infecções parece estar ocorrendo por meio do contato com animais infectados e dentro das residências, as rotas usuais de exposição em regiões endêmicas.

Mas uma nova forma de mpox, conhecida como clado 1b, surgiu na região leste do Congo, inclusive em profissionais do sexo, e foi detectada no Quênia, Ruanda e Uganda. O clado 1b causa uma doença mais grave do que a versão do clado 2, que se espalhou globalmente em 2022. Mas a taxa de mortalidade é baixa: a nova versão do mpox mata menos de 1% das pessoas infectadas, de acordo com o CDC. “Dito isso, é preocupante porque está se espalhando sexualmente, o que o torna mais arriscado do que em pequenos vilarejos e pequenas residências”, disse Christina L. Hutson, chefe da seção de poxvírus e raiva do CDC.