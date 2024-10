Rede D’Or inaugura hospital em Guarulhos e Centro de Transplantes em São Paulo

A Rede D’Or inaugurou nesta semana dois novos equipamentos: o Hospital São Luiz Guarulhos, que pretende ser o maior centro de saúde privado da cidade, e o Centro de Transplantes e Cirurgias de Alta Complexidade, no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

Hospital São Luiz Guarulhos, na Avenida Tiradentes, 1803 Foto: Divulgação/Rede D'Or

PUBLICIDADE Unidade da Atlântica D’Or – parceria entre a Rede D’Or e a Atlântica Hospitais e Participações, empresa controlada pela Bradseg Participações e parte do Grupo Bradesco Seguros –, o hospital em Guarulhos recebeu R$ 450 milhões em investimento. A unidade possui 52 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em 11 andares e quatro subsolos. São 18 salas cirúrgicas; área de oncologia; centro de hemodinâmica; maternidade; pronto-socorro adulto, infantil e obstétrico, além de um centro médico com 18 consultórios.

Segundo a empresa, o novo hospital funcionará inicialmente com 55 leitos e expandirá gradativamente sua capacidade até chegar a 236 leitos, sendo 70 de UTI adulta, pediátrica e neonatal; e 166 de internação.

Em pleno funcionamento, Hospital São Luiz Guarulhos terá 236 leitos Foto: Divulgação/Rede D'Or

A expectativa é de que o hospital seja referência em atendimentos de alta e média complexidade e, em plena operação, realize anualmente 180 mil atendimentos de urgência e emergência, 15 mil cirurgias, 15 mil internações, 10 mil consultas ambulatoriais, 8 mil exames de imagem e 100 mil exames de análises clínicas e apoio diagnóstico.

De acordo com a Rede D’Or, a nova unidade, localizada na Avenida Tiradentes, próxima ao Bosque Maia, deve gerar mais de 2,5 mil empregos diretos. As vagas serão divulgadas no site trabalheconosco.vagas.com.br/rededor.

Centro de Transplantes da Rede D'Or possui 12 leitos de UTI Foto: Divulgação/Rede D'Or

Centro de Transplantes

Também nesta semana, a empresa inaugurou o Centro de Transplantes e Cirurgias de Alta Complexidade, na unidade Itaim. O espaço conta com 12 leitos de UTI com novos sistemas de monitoramento e uma equipe multiprofissional exclusiva, e deve realizar enxertos de diferentes órgãos, além de cirurgias para casos delicados.

“A inauguração da UTI de ultra complexidade é um marco para a Rede D’Or e para a saúde no Brasil. Com uma estrutura altamente tecnológica e uma equipe de referência mundial, estamos ampliando nossa capacidade de atender casos críticos e oferecer tratamentos de ponta”, avaliou Paulo Hoff, presidente da Oncologia D’Or.