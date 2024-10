Rodrigo Faro fala sobre internação de esposa após descoberta de nódulo: ‘Difícil gravar o programa’

Na postagem, Faro contou que ainda vai continuar trabalhando e gravando seu programa, o Hora do Faro, da Record TV. “Se Deus quiser, já deu tudo certo. Agora é o momento de oração. Com certeza, vamos ter um testemunho lindo para contar no final disso tudo”, disse. Assista ao vídeo acima.

Após a publicação do vídeo, o apresentador usou os stories do Instagram para falar sobre a dificuldade de gravar o Hora do Faro em meio à internação da mulher. “Hoje foi difícil gravar o programa. A cabeça estava com a Vera no hospital”, escreveu.