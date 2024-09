Saúde mental de pais e mães é questão de saúde pública, diz autoridade médica dos EUA

No dia 28 de agosto, Vivek Murthy, cirurgião-geral dos Estados Unidos, emitiu um alerta em que declara a saúde mental dos pais como uma questão urgente de saúde pública. Esses alertas são reservados para “desafios significativos de saúde pública que requerem a atenção imediata e ação da nação”, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

PUBLICIDADE “Ser pai é o trabalho mais difícil e mais gratificante que já tive”, escreveu Murthy no documento. Em seu prefácio, Murthy enfatiza que a parentalidade é essencial tanto para a saúde das crianças quanto para a saúde da sociedade, mas o estresse dos pais tem sido passado para as crianças. E, agora, os pais estão enfrentando novos estressores, além das já assustadoras tarefas de proteger seus filhos, gerenciar finanças e navegar pelas incertezas que os adolescentes enfrentam durante a adolescência.

“Perseguir essas expectativas irracionais deixou muitas famílias se sentindo exaustas, esgotadas e perpetuamente atrasadas”, diz Murthy.

Após conversar com muitas famílias, vivenciar as dificuldades da paternidade pessoalmente e considerar os fatores de compilação de incertezas econômicas e tecnológicas, além do próprio estresse da parentalidade, Murthy afirma que se sentiu compelido a apresentar esse alerta, que tem o poder de colocar políticas e programas em movimento para apoiar os pais americanos.

Estresse vivenciado pelos pais no dia a dia deve ser encarado seriamente, diz autoridade médica dos EUA. Foto: Delcio F/peopleimages.com/Adobe Stock

Pais lidam com expectativas irracionais

O alerta afirma que existem aproximadamente 63 milhões de pais vivendo com crianças menores de 18 anos nos EUA, além de milhões de cuidadores não parentais.

De acordo com os dados de 2023 do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, 33% dos pais relataram altos níveis de estresse no mês anterior em comparação com 20% dos outros adultos, enquanto 48% dos pais dizem que na maioria dos dias seu estresse é completamente esmagador em comparação com 26% entre outros adultos.

Publicidade

O departamento delineia uma infinidade de responsabilidades que levam ao estado atual da saúde mental dos pais, incluindo:

Tensão financeira, instabilidade econômica e pobreza

Demandas de tempo

Saúde das crianças

Segurança das crianças

Isolamento e solidão dos pais

Tecnologia e mídia social

Pressões culturais e futuros das crianças

Murthy também escreveu que, à medida que os pais sentem que não estão atendendo às expectativas – autoimpostas ou socialmente impostas –, eles internalizam esse estresse como vergonha, levando a um ciclo vicioso onde a vergonha e o estresse se acumulam um sobre o outro.

O suporte de que os pais precisam

O aviso do cirurgião-geral delineia quatro principais mudanças que precisam acontecer para agir em prol do bem-estar dos pais e cuidadores.

PUBLICIDADE Reconhecimento de que a parentalidade é trabalho Muitos pais e cuidadores se sentem desvalorizados pelo trabalho que fazem ao criar filhos, especialmente se escolherem a parentalidade em detrimento de um emprego de tempo integral remunerado, de acordo com o documento. O cirurgião-geral quer colocar o trabalho remunerado e a parentalidade em igualdade de condições: “Devemos reconhecer a importância da parentalidade e considerá-la quando priorizamos recursos, projetamos políticas, moldamos ambientes de trabalho e abordamos nossas conversas com os pais.”

Publicidade

Mais apoio comunitário e governamental

O cirurgião-geral diz que políticas que “investem na saúde, educação e segurança das crianças” são cruciais para melhorar a saúde mental dos pais - mas todos ao redor da família também têm uma responsabilidade. O alerta incentiva o envolvimento da comunidade através de amizade, oferecendo uma mão amiga e fornecendo apoio emocional, que será vital para aliviar o ônus colocado exclusivamente em pais e cuidadores.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.