Ansiedade? Raiva? Tristeza? 15 aplicativos para ajudar com a saúde mental

A terapia do futuro, se é que ela existe, oferece ajuda através da inteligência artificial. E isso já pode ser encontrado seja via perguntas sobre crises para o Chat GTP ou aplicativos que ajudam usuários com problemas emocionais.

É o caso do Cíngulo (R$ 199,90 por ano; disponível para Android e iOS), por exemplo, criado pelos psiquiatras Diogo Lara e Gustavo Ottoni. O aplicativo de autoconhecimento ajuda a pessoa a diagnosticar e lidar com problemas como estresse, ansiedade, raiva ou tristeza. Antes você faz um teste para saber seu perfil emocional e a partir daí você pode ter sessões personalizadas ou até conversar com a Cora, um bot que identifica o que o usuário está sentindo e oferece conteúdos de acordo com as necessidades dela. Algo parecido ocorre nos aplicativos Vitalk (Gratuito, disponível para Android e iOS), Happify (Gratuito, disponível para Android e iOS) e tantos outros.

No entanto, em um país como o Brasil que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) é líder em transtorno de ansiedade e tem um alto número de pessoas com depressão (cerca de 20 milhões), os aplicativos não podem ser soluções, mas sim uma ajuda. “Meu receio é que essas ferramentas se apresentem como uma ‘solução mágica’ para a resolução de problemas de fundo emocional e acabem por, de diferentes formas, postergar o real acesso das pessoas a profissionais qualificados”, conta a psicóloga Taylane Maschio. “Nada é totalmente bom ou totalmente ruim. Podemos encontrar benefícios e malefícios em todas as tecnologias. O uso que você faz dela é o que realmente importa e o que ditará se ela será benéfica ou prejudicial para a saúde mental.”

De acordo com ela, o acesso das pessoas à psicologia e, principalmente, a profissionais qualificados ainda é muito restrito no País. Assim, é válido que profissionais da tecnologia pensem possibilidades para viabilizar o acesso das pessoas à saúde mental, no entanto é preciso cuidado. “Quando falamos desse tema devemos, prioritariamente, focar na prevenção. É, sim, importante que consigamos lidar de forma saudável com momentos de crise, mas é ainda mais importante que as pessoas busquem entender por que elas estão acontecendo e o que está por trás de seus sintomas, e nisso apenas um psicoterapeuta poderá ajudar”, conta.

É importante identificar que o aplicativo tenha embasamento científico por trás da inteligência artificial, ou algum tipo de viés e discriminação, além de entender que, apesar de ajudar em um primeiro momento, ele jamais substituirá um profissional. A plenitude dos sentimentos psíquicos e emocionais não é algo que pode ser baixado e consumido rapidamente. “É importante que as pessoas saibam que o processo de melhora da saúde mental é complexo e individual, sendo dependente de inúmeras variáveis, conscientes e inconscientes, para seu sucesso”, garante Taylane.

Às vezes o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Se pergunte se a ferramenta está realmente te gerando uma sensação de bem-estar ou não. Aí sim opte por deixá-la em seu telefone.

Aplicativos como o OrienteMe (R$ 359 por mês, disponível para Android e iOS), ajudam as pessoas a se conectarem com profissionais qualificados e devidamente especializados e podem ajudar no processo de autoconhecimento.

Contudo, para além disso, existem muitas outras ajudas de bem-estar e saúde mental disponíveis online. Desde aplicativos de meditação, como Insight Timer (Gratuito com opção plus por R$ 129,90 o ano, disponível para Android e iOS) ou de exercícios físicos, como o Nike Training Club (Gratuito, disponível para Android e iOS) , mas também para criação de hábitos e controle de emoções. E já que passamos tanto tempo nas telinhas, porque não usar essa tecnologia em prol da nossa saúde? Confira abaixo algumas dicas.

Ajuda instantânea

Com um layout minimalista, o ‘Be Okay’ é ideal para crises de ansiedade ou até momentos de raiva. Ao abrir, o usuário encontra uma grande bola no centro com a palavra iniciar. Ali, o aplicativo começa uma contagem de respiração para acalmar aquele que precisa ser acalmado. Ainda se pode registrar as datas de possíveis crises, ter um “disque-fácil” para a pessoa de segurança da sua escolha e colocar um álbum de fotos que te deixam feliz. (Gratuito, disponível para Android e iOS)

Já o Rootd, busca ensinar um pouco mais sobre a ansiedade para o usuário. Assim, tem textos que tiram dúvidas, exercícios de visualização e respiração para quando as coisas estiverem mais difíceis, um diário de pensamentos do dia e melodias para dormir. Nem todas estão disponíveis na versão gratuita, mas existe bastante conteúdo na versão simples. Em ambas, o aplicativo disponibiliza um ‘botão do pânico’, na qual mensagens esclarecedoras do que pode estar acontecendo com o seu corpo aparece na tela para que você consiga se acalmar. (R$ 99,90 por ano; disponível para Android e iOS).

Controle de emoções

Durante o dia são tantas emoções que nos atravessam que é difícil manter uma ideia geral de como foi a semana. Por isso, o Daylio propõe um diário de humor e monitor de felicidade. Assim, ao final de cada dia você pode registrar qual foi o sentimento geral e ainda adicionar uma nota para entender, no futuro, o que aconteceu que o fez se sentir daquela maneira. Isso, aliado ao processo de terapia pode ser de grande ajuda, afinal serve como um registro de sentimentos que podem ser discutidos mais profundamente na sessão (Gratuito; disponível para Android e iOS).

Interface do aplicativo Daylio Foto: Arquivo pessoal

Algo parecido acontece no DailyBean, que além da emoção, você também pode adicionar o status do seu sono, uma foto do dia, o clima e até suas refeições junto. Também é possível bloquear o aplicativo para que você não tenha invasão da privacidade por outros. Apesar de ter bastante opções na versão gratuita, a paga é mais completa (R$ 46,90 por ano; disponível para Android e iOS). Existe ainda o Tangerine, um aplicativo internacional que oferece diário de humor e notas, que são divididas por temas mais amplos, como gratidão, raiva ou tristeza. (US$ 4,99 por mês; disponível para Android e iOS).

Controle do tempo

Para aqueles que querem melhorar a produtividade e o foco durante o dia, o aplicativo Plantie desafia o usuário a não mexer no celular por determinado tempo (que vai de dez minutos a três horas). Caso você consiga cumprir a tarefa, algumas de suas plantinhas dão frutos e com a colheita, você ganha pontos dentro do aplicativo. Para acompanhar, é possível adicionar músicas relaxantes para te ajudar no foco. É importante avisar que o aplicativo permite que celular seja bloqueado, mas não que mudem de tela. (Gratuito, disponível para Android e iOS).

O Focus To Do: Pomodoro & Tarefas também é um ótimo aliado para ter no momento de tarefas que exigem foco. Nele, você adiciona sua lista de tarefas do dia e inicia a contagem pomodoro, que consiste em 25 minutos de produtividade e cinco de descanso. A cada quatro pomodoros completos, a pausa aumenta para 15 minutos. (Gratuito, disponível para Android e iOS).

Ajuda nas tarefas

Algumas tarefas simples podem ser esquecidas na correria do dia a dia. Aplicativos como Water Llama (R$ 39,90 para plano vitalício;disponível para Android e iOS) ou DrinkWater (gratuito e disponível para Android e iOS) podem ajudar na ingestão adequada de água ao longo do dia. Já o Sleep Cycle é um despertador inteligente que acompanha os padrões do seu sono e te impede de acordar no sono mais pesado. Dessa maneira, você se sente mais energizado para começar o dia. Você também pode criar objetivos para o seu sono, como uma hora mínima de quantidade dormida e ver a estatística do seu sono a cada dia (Gratuito com opção de versão premium por R$ 13,99 o mês; disponível para Android e iOS).

Outro bem interessante de se ter é o Desrotulando, um aplicativo que descreve as características dos alimentos através do seu código de barras. Assim você consegue entender a porcentagem de gorduras saturadas, sódio ou fibras que um alimento tem. Antes de usá-lo o usuário define um objetivo: emagrecimento, controle de diabetes ou comida saudável para que o aplicativo saiba exatamente para onde olhar. (Gratuito com opção premium por R$ 34,90 o ano; disponível para Android e iOS).

Melhora de hábitos

O Fabulous é um aplicativo que, através da ciência comportamental, ajuda o usuário a inserir hábitos que podem melhorar a sua qualidade de vida a curto e longo prazo. Ao instalar o aplicativo é preciso responder uma enquete sobre qualidade de sono, rotina da manhã e objetivos. A partir disso, o aplicativo cria rotinas matinais e noturnas para que você melhore seu foco, condicionamento físico e respiração. Existem desafios, atividades guiadas e mapas de jornadas pessoais construídos especialmente para aquela pessoa. (R$ 102,90 o ano, disponível para Android e iOS).

Com um layout alegre, o Rabit também propõe uma gestão de tarefas que vão desde alimentação até cuidados com o jardim. Você escolhe aqueles que combinam com os objetivos que você tem para sua vida e estabelece uma rotina para fazê-los. Além disso, também é possível criar uma lista de tarefas personalizadas para o dia. O aplicativo manda mensagens te lembrando de cada uma (Gratuito com opção de versão premium por R$ 29,90 o mês, disponível para Android e iOS).

Mindfullness e meditação podem ajudar as pessoas a descobrirem o que faz bem a elas Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Fique no presente

Seja para focar, dormir ou relaxar, a música pode ajudar muito. O Brain.fm (R$ 127,90 por ano; disponível para iOS e Android) faz uma seleção de melodias com base no tempo que o usuário quer se conectar ao sentimento desejado e com o nível de intensidade que ele precisa. Para saber tudo isso, claro, ele faz uma série de perguntas para entender as preferências da pessoa.

Já o Zen (R$ 199,90 por ano; disponível para iOS e Android), além de melodias também oferece áudios e podcasts feitos por psicólogos e especialistas de outras áreas importantes que ajudam a trazer reflexões sobre dores, dificuldades e acontecimentos do dia a dia, assim como meditações e mantras.