Síndrome do pescoço de texto: entenda doença causada pelo uso excessivo de celular

Sentir dores na coluna e no pescoço após ficar muito tempo no celular é algo comum, mas agora há um termo específico para isso: síndrome do pescoço de texto, também conhecida como síndrome da digitação ou text neck, em inglês.

O quadro começou a ser considerado uma doença após a pandemia de covid-19, quando os casos aumentaram. Com a necessidade de isolamento social, o uso de smartphones e tablets, que já era comum, ficou ainda mais intenso e evidenciou o impacto das horas em posições críticas para ossos e músculos.

Postura errada pode provocar dores no pescoço e, no longo prazo, afetar outras áreas da coluna ou mesmo os braços Foto: New Africa/Adobe Stock

PUBLICIDADE Segundo Maria Fernanda Silber Caffaro, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e diretora da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), o problema está na forma como usamos os aparelhos. O ideal seria que as telas ficassem sempre na altura dos olhos, mas geralmente colocamos os dispositivos numa altura mais baixa, confortável para as mãos, ou no colo. “Do ponto de vista mecânico, o pescoço dobra para frente numa curvatura de 20 graus ou mais, representando um aumento da pressão nas vértebras de três a cinco vezes acima do normal”, ensina.

Uma cabeça humana pesa aproximadamente 5 kg, diz Fernando Herrero, cirurgião de coluna no Hospital Sírio-Libanês e professor da Universidade de São Paulo (USP). Levar a cabeça para a frente, usando o pescoço como um pêndulo, faz esse peso triplicar e exige que a musculatura trabalhe mais.

Além da dor no pescoço, principal sintoma da síndrome, os especialistas alertam que o problema pode piorar no longo prazo e gerar danos nos discos intervertebrais, que evitam o atrito entre uma vértebra e outra e amortecem o impacto dos movimentos, com efeito nos nervos adjacentes.

“De uma forma menos técnica, podemos dizer que a postura aperta o nervo como se fosse uma pinça”, explica o ortopedista. Com essa alteração, a dor pode irradiar para os braços ou o restante da coluna, gerando um quadro crônico difícil de ser contornado.

A professora da Santa Casa vai além: “O pescoço de texto pode ser uma das causas de desgastes mais acentuados na coluna, como bicos de papagaio, e problemas nos discos intervertebrais, como uma hérnia.”

Como reverter?

Tanto pela literatura quanto pelo que observa no consultório, Fernanda afirma que permanecer cerca de três horas por dia no celular, na posição com a cabeça para baixo, é o suficiente para o desenvolvimento da síndrome.

A dica para que isso não aconteça é simples: não inclinar o pescoço. Os profissionais recomendam que os smartphones sejam levantados, na linha dos olhos, para evitar esse desgaste. Outro ponto importante é não ficar com o rosto para baixo por muito tempo, alternando entre momentos no celular e outras atividades.

Pacientes que já sentem dor no pescoço de forma frequente devem procurar um especialista. A maioria dos casos se resolve com fisioterapia, especialmente reeducação postural.