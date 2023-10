Summit Saúde e Bem-Estar 2023 discute inovações e desafios para a longevidade; veja como assistir

O rápido envelhecimento da população brasileira impõe desafios importantes na área de saúde. Muitos deles estarão em pauta hoje, no Summit Saúde e Bem-Estar 2023, evento organizado pelo Estadão, que reúne os principais nomes do setor e acontece entre 9 e 18 horas.

Entre os temas de destaque, estão:

O uso da inteligência artificial na saúde

Os principais usos e promessas da inteligência artificial na saúde, desde algoritmos de predição de doenças até máquinas que podem ajudar o médico a definir o melhor tratamento. Vamos discutir ainda se bots como o ChatGPT poderiam auxiliar pacientes a cuidar da própria saúde e as limitações e os riscos do uso da inteligência artificial na saúde para que ela não aprofunde desigualdades ou tome decisões com base em vieses.

Das células CAR-T à possível cura do Parkinson: o que esperar das terapias gênica e celular

Vamos explorar as potencialidades e promessas das terapias gênicas e celulares no tratamento de doenças graves, algumas que hoje não têm cura. Temos o exemplo mais notável, que é o das células CAR-T, já com resultados surpreendentes contra alguns tipos de câncer. Vamos falar de outros possíveis usos dessas terapias, como estudos que estão testando a técnica para curar (ou ao menos interromper os efeitos) de doenças como o Parkinson.

Crise nos planos de saúde: como garantir qualidade para usuários e sustentabilidade para o setor

No ano de 2022, as operadoras de planos de saúde tiveram déficit operacional e o maior índice de sinistralidade da série histórica. Ao mesmo tempo, clientes reclamam de altas mensalidades e piora no serviço. Nessa equação, entram elementos que desafiam as finanças do setor, como envelhecimento populacional, alto custo de tecnologias inovadoras e aumento da judicialização e das fraudes. Vamos mostrar como as operadoras estão enfrentando esse cenário e quais reformas precisam ser feitas na prestação de serviço para garantir a sustentabilidade do setor sem sacrificar a qualidade do atendimento nem excluir idosos.

A importância da alimentação saudável na prevenção das doenças mais prevalentes no Brasil

Para além da questão estética perseguida quando se fala em dietas, a alimentação saudável vem se mostrando cada vez mais importante para evitar algumas das doenças mais prevalentes entre a população brasileira, como obesidade, diabetes e até alguns tipos de câncer. Vamos discutir por que o Brasil, com tanta produção agrícola e alta disponibilidade de alimentos in natura, vem aumentando o consumo de produtos ultraprocessados, e quais são os riscos disso para a saúde.

Como o mercado de saúde está evoluindo para atender às novas demandas que surgem com o envelhecimento da população brasileira

O processo de envelhecimento populacional no Brasil ocorre de forma muito mais acelerada do que em outros países. A transição demográfica vivida em mais de 100 anos na Europa ocorre no Brasil em menos de 30 anos. Se por um lado é uma boa notícia vermos nossa população vivendo mais, a rapidez do fenômeno traz desafios para o setor de saúde. Vamos mostrar o que o mercado tem feito para atender a essas novas demandas

Novas vacinas e os riscos da desinformação

Nos últimos anos, tivemos o desenvolvimento e a aprovação no Brasil e no mundo de novas vacinas (como as contra a dengue, vírus sincicial respiratório e a própria covid). Ao mesmo tempo que vemos novos produtos surgirem no mercado, segue preocupando o aumento do discurso antivacina no País, propagado até mesmo por alguns grupos de médicos. Vamos falar dos imunizantes mais promissores que podem chegar ao mercado nos próximos anos e de que forma evitar que os avanços na ciência sejam anulados por condutas negacionistas.

Além desses debates, será possível acompanhar palestras sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde e as repercussões da alimentação na longevidade, além de painéis complementares sobre novidades no câncer de pulmão, o papel das empresas no bem-estar dos funcionários e câncer em mulheres.

