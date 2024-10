Tem aftas? O problema pode estar na sua pasta de dente

As aftas são irritantes e comuns. A razão pela qual elas ocorrem não é clara, mas sua pasta de dente pode ser um fator.

PUBLICIDADE Um ingrediente frequentemente usado para tornar a pasta de dente mais espumosa, o lauril sulfato de sódio (LSS), foi associado a aftas em alguns estudos. Pesquisadores descobriram que pessoas que mudaram para uma pasta de dente sem LSS experimentaram uma redução na ocorrência de aftas. Em um ensaio clínico publicado em 2012, 90 participantes foram instruídos a usar duas pastas de dente por oito semanas cada. Aqueles que usaram pasta de dente sem LSS relataram que suas aftas não duraram tanto ou causaram tanta dor em comparação com o período em que usaram pasta de dente contendo LSS.

Cientistas ainda não sabem as causas exatas para o surgimento de aftas Foto: Saranya/Adobe Stock

Especialistas alertam que os estudos são pequenos e que mais ensaios são necessários para entender melhor como o ingrediente pode afetar as aftas. Mas os médicos afirmam que mudar para uma pasta de dente sem LSS realmente pode ajudar os pacientes.

“Eles conseguem escovar os dentes sem sentir uma sensação de queimação”, disse Alessandro Villa, chefe de medicina oral e oncologia oral do Miami Cancer Institute, nos Estados Unidos.

Diana Messadi, professora e chefe de medicina oral, patologia oral e dor orofacial na Faculdade de Odontologia da UCLA, afirmou que sugere a troca para seus pacientes porque é inofensiva e o lado positivo pode ser significativo. “Pequenas mudanças em uma pasta de dente podem realmente fazer a diferença na qualidade de vida de um paciente.”

A ligação entre pasta de dente e aftas

Aftas são úlceras dolorosas e redondas que se formam no tecido mole da boca, como a parte interna das bochechas ou lábios.

Publicidade

As úlceras geralmente começam com um pequeno trauma no revestimento da mucosa, disse Richard Wender, chefe de medicina de família e saúde comunitária na Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia. Uma ponta afiada em um dente ou aparelhos ortodônticos podem irritar a boca. Assim como morder as bochechas.

Uma hipótese sobre como o LSS pode desencadear uma afta é que o ingrediente poderia romper a camada protetora de muco que cobre a mucosa - a pele da boca, afirmou Villa.

Mas não há uma explicação definitiva, disse Vikki Noonan, professora e diretora da divisão de patologia oral na Escola de Odontologia Henry M. Goldman da Universidade de Boston.

Sook-Bin Woo, professor de medicina oral e patologia oral na Escola de Medicina de Harvard, disse que também é possível que outros ingredientes em cremes dentais com LSS possam estar causando dor. “Eu acho que, muitas vezes, a hortelã e todos os aditivos fortes em cremes dentais para adultos causam os sintomas.”

Woo disse que aconselha seus pacientes a usar cremes dentais infantis porque eles consistem em “ingredientes muito suaves”.

O que causa aftas?

Em alta Saúde Sírio-Libanês assume a gestão de três hospitais públicos; veja quais Pele: quais hábitos e procedimentos não invasivos são decisivos para manter a jovialidade? Saiba o que é lhala peel, tratamento estético que virou moda entre coreanas e celebridades Especialistas dizem que a causa exata das aftas não é conhecida, mas provavelmente é multifatorial, com diferentes razões para indivíduos diferentes. Estresse, histórico familiar de aftas e certas deficiências nutricionais foram associados a um risco maior de desenvolver úlceras. Em alguns pacientes com histórico familiar, “há algum tipo de defeito no sistema imunológico” que parece estar relacionado à reação inflamatória na boca, disse Ross Kerr, diretor de medicina oral da Faculdade de Odontologia da Universidade de Nova York. A falta de vitamina B12, ácido fólico, ferro ou zinco também foi associada ao desenvolvimento das aftas. Alimentos ácidos, cítricos ou picantes podem irritar úlceras existentes e potencialmente piorar os sintomas. Mas não há evidências suficientes para dizer que a acidez desses alimentos pode desencadear aftas, disse Kerr. As aftas que ocorrem dentro da boca não são contagiosas ou causadas por um vírus. Elas são diferentes das feridas que normalmente são encontradas na parte externa do lábio e são contagiosas.

Publicidade

Leia também Devemos tomar suplementos alimentares?

Como você pode se livrar das aftas?

Tratamentos médicos: alguns medicamentos podem ajudar a aliviar a dor e reduzir a inflamação. Consulte seu médico sobre as melhores opções.

Esteroides tópicos e outros medicamentos prescritos são usados para úlceras maiores ou aftas recorrentes, para reduzir a inflamação, disse Vargo. Existem também tratamentos que cauterizam quimicamente a ferida.

Enxaguantes com água salgada: o sal pode “cauterizar levemente” a afta e reduzir as células inflamatórias, disse Wender. Não há ensaios clínicos comprovando seu benefício, mas “usamos e recomendamos enxágues com água salgada há anos”, afirmou.

Wender recomenda misturar meia colher de chá de sal em 240 ml de água morna até que o sal se dissolva completamente. Bocheche por 15 a 30 segundos e cuspa. Não há problema em bochechar e enxaguar a boca ao longo do dia, geralmente três a quatro vezes por dia, afirmou o especialista.

Suplementos: mais pesquisas são necessárias para entender se os suplementos podem ajudar a tratar aftas, mas alguns estudos sugerem que a vitamina B12 pode ajudar. Em um ensaio clínico randomizado controlado de 58 pessoas com aftas, os pacientes receberam vitamina B12 diariamente por seis meses. O estudo, que foi parcialmente financiado por uma empresa farmacêutica, mostrou que o grupo da vitamina experimentou uma redução significativa na duração das feridas, no número de úlceras e na quantidade de dor em comparação com o grupo controle.

Estudos semelhantes de suplementos de zinco chegaram a conclusões conflitantes.

Quando consultar um médico

Fale com seu médico se você tiver três ou mais aftas ao mesmo tempo, se as úlceras na boca forem frequentes ou se uma úlcera piorar progressivamente, orientaram os especialistas. Isso pode ser sinal de condições médicas subjacentes, como doença de Crohn, doença celíaca ou câncer oral.

Publicidade

“Ter feridas na boca não é anormal”, disse Ashley C. Mays, cirurgiã oncológica de cabeça e pescoço na Cleveland Clinic. “São aquelas que persistem após algumas semanas e estão progredindo que justificam uma avaliação.”

Este texto foi originalmente publicado no The Washington Post. Ele foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.