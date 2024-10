TikTok enfrenta enxurrada de processos judiciais nos EUA envolvendo adolescentes e saúde mental

Treze Estados e o Distrito de Columbia, nos Estados Unidos, processaram o TikTok na terça-feira, 8, acusando a empresa de criar um aplicativo intencionalmente viciante que prejudicaria crianças e adolescentes ao mesmo tempo em que apresentaria falsas alegações ao público sobre seu compromisso com a segurança.

Em processos separados, um grupo bipartidário de procuradores-gerais cita documentos internos do TikTok para compor o quadro de uma empresa multibilionária que conscientemente contribui para uma crise de saúde mental entre adolescentes americanos para maximizar sua receita de publicidade.

Para procuradores americanos, TikTok é intencionalmente viciante e afeta a saúde mental dos adolescentes Foto: Kaspars Grinvalds/Adobe Stock

PUBLICIDADE Eles afirmam que o TikTok, que é de propriedade da empresa chinesa ByteDance, projetou de forma implacável recursos para estimular o uso pesado e compulsivo do aplicativo e que muitas crianças estão utilizando o app tarde da noite, quando de outro modo estariam dormindo. O TikTok “conhecia os danos às crianças”, disse Rob Bonta, procurador-geral democrata da Califórnia, em entrevista. “Eles escolheram o vício, mais uso, mais olhos e mais danos mentais e físicos para nossos jovens para obter lucros — é realmente simples assim.”

Os processos se somam a uma lista de desafios para o TikTok nos Estados Unidos, que tem 170 milhões de usuários mensais. Uma lei federal aprovada em abril exige que o aplicativo seja banido no país a partir de janeiro, a menos que seja vendido. Além disso, um processo federal apresentado contra a empresa em agosto alega que o TikTok permitiu que crianças abrissem contas, coletou informações sobre elas e dificultou que seus pais excluíssem os perfis.

Em resposta, o TikTok afirmou que discordava veementemente das alegações nos processos e que fornecia salvaguardas “robustas” para usuários jovens.

“Estamos orgulhosos e continuamos profundamente comprometidos com o trabalho que fizemos para proteger os adolescentes, e continuaremos a atualizar e melhorar nosso produto”, disse Alex Haurek, porta-voz da empresa, em um comunicado.

Publicidade

Ele acrescentou que o TikTok tentou trabalhar com os procuradores-gerais por mais de dois anos e considerou os processos “decepcionantes”.

Os estados, muitos dos quais começaram a investigar os danos da empresa a menores de idade no início de 2022, geralmente alegam que a conduta do TikTok viola suas leis de proteção ao consumidor. Eles dizem que o TikTok reproduz vídeos de uma maneira que visa fazer com que os usuários jovens percam a noção do tempo, envia notificações 24 horas por dia e apresenta conteúdo efêmero, como transmissões ao vivo, para obrigá-los a continuar verificando o app. Quanto mais tempo os usuários permanecem no aplicativo, mais anúncios direcionados o TikTok consegue mostrar a eles. Os procuradores-gerais dizem que o TikTok enganou os usuários sobre seus chamados “limites de tempo de tela” de 60 minutos para jovens e outros recursos que prometem selecionar os vídeos que eles veem.

Os estados também criticam os filtros de beleza no TikTok — tecnologia que altera os rostos dos usuários — dizendo que eles são especialmente problemáticos para mulheres jovens. O processo de Nova York cita um estudo dizendo que 50% das meninas acreditam que não ficam bem sem edição. “O TikTok está ciente de que seus recursos de filtro de beleza levam a transtornos mentais e físicos negativos e prejudiciais à saúde”, mas opta por mantê-los na plataforma de qualquer maneira, alega o estado.

Leia também Passar 8 minutos no TikTok já abala a autoestima de uma mulher, diz estudo

A ação é semelhante a um conjunto de processos que os estados moveram contra a Meta no ano passado, acusando a empresa de atrair injustamente adolescentes e crianças ao Instagram e ao Facebook enquanto minimizava publicamente os perigos das plataformas.

No processo federal de agosto, o Departamento de Justiça disse que as políticas do aplicativo envolvendo crianças menores de 13 anos violavam a Lei de Proteção à Privacidade Online de Crianças e um acordo de 2019, no qual o TikTok prometeu ao governo que contaria aos pais se planejasse coletar informações. Grande parte dos processos movidos na terça-feira foram redigidos porque continham informações internas do TikTok, semelhantes aos primeiros registros de processos envolvendo a Meta. Os procuradores-gerais disseram estar trabalhando para tornar essas informações públicas nos próximos meses. Mas um processo semelhante, movido pelo procurador-geral de Nebraska em maio, oferece algumas informações sobre o comportamento da empresa em relação a menores. Partes do argumento do estado já foram tornadas públicas.

Publicidade

Os funcionários do TikTok reconheceram que seu algoritmo teve um “efeito de caça-níquel” sobre os jovens, de acordo com o processo movido por Nebraska. Outros documentos, disse o estado, mostraram que o TikTok se referiu internamente aos adolescentes americanos como um “público de ouro”, observando que “quanto mais jovem o usuário, melhor o desempenho”, referindo-se ao seu envolvimento com o aplicativo.

Brian Schwalb, procurador-geral democrata do Distrito de Columbia, comparou a mídia social com a televisão na casa de uma família. Os pais podem definir um plano para controlar o consumo de televisão de seus filhos — mas isso não é verdade com o TikTok e outras plataformas de mídia social, disse ele.

Publicidade

Este texto foi originalmente publicado no The New York Times. Ele foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.