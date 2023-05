Apesar do que se fala por aí, a maternidade não é perfeita. Há várias descobertas lindas e significativas, lógico, mas também dores e tabus. E cada vez mais vemos mães mostrarem mais dessa realidade e dividirem nas redes sociais seus medos, frustrações e inseguranças.

Uma das mais novas mães do mundo dos famosos, a influencer Viih Tube, é uma delas. Para falar sobre a maternidade como ela é e ajudar outras mães com aprendizados que teve no caminho, ela usou as redes como diário da sua gravidez e, agora, da vida com a sua filha recém-nascida, Lua.

Viih Tube já era conhecida por ser bastante sincera com seu público em suas redes sociais. Foi assim com a criação do programa Terapia de Casais, em que ela, ao lado do marido Eliezer e outros convidados, mostra a realidade da relação no dia a dia. Mas, com a maternidade, ela aproveitou para mostrar os seus aprendizados e intimidade com os fãs.

“Eu li muitos livros sobre maternidade e cada coisa que eu aprendi em cada livro foi minha inspiração. A minha mãe foi a principal inspiração, porque a forma que ela me criou, que ela cuidou de mim, sempre me fez ter muito respeito por ela e pretendo ter essa amizade que a gente tem com a Lua”, afirma.

Quando ela mostrou suas mudanças no corpo

Uma das coisas mais importantes foi mostrar o seu corpo antes, durante e depois da gravidez para exemplificar as mudanças e afirmar que a recuperação não é rápida. “Estrias, celulites e manchas são o que eu mais consigo reparar e resumir”, disse ela. Por ter engordado mais de 20 quilos durante a gestação, a influencer ganhou algumas estrias ao lado da barriga e celulites nas pernas – mesmo mantendo os cuidados preventivos, como hidratação da pele e prática de pilates.

Por isso, fez questão de gravar um vídeo para contar esse processo, incluindo a aceitação dessas mudanças. Além disso, mostrou suas dobras nas costas, manchas na pele, fraqueza nas unhas, inchaço, crescimento de pêlos na barriga, queda de cabelo e escurecimento dos seios, virilha, umbigo e axilas.

Depois do parto, a influencer também mostrou as mudanças da sua barriga de grávida. O que chama a atenção, além das imagens não editadas, é a intimidade com que Viih mostra seu corpo e fala sobre algo tão pessoal para milhões de pessoas.

Quando ela falou sobre o seu processo de amamentação

Vitória teve dificuldade para amamentar a filha, por causa do freio da língua de Lua. A mamada formou uma bolha de sucção de sangue, que, depois de curada, foi substituída por fissuras nos seios e logo por um processo de relactação para produzir mais leite, devido a uma série de complicações que ela teve quando colocou próteses de silicone. “Amamentação, na minha opinião, é muito mais difícil que o parto”, afirmou ela em sua publicação do Instagram.

Quando ela expôs os seus medos

“Ser mãe: não é só flores. A gente se cobra tanto, tem tantos sentimentos confusos e tantos medos, inseguranças”, conta ela na legenda. “Quis compartilhar esse vídeo com vocês, porque sei que tem muitas mamães que me acompanham que estão vivendo esse começo, que é tão cheio de hormônios e pensamentos, pra te dizer que são apenas etapas do seu processo.”

Quando ela falou sobre a pressão estética na gravidez

Apesar de deixar clara a importância dos cuidados com o corpo e a mente durante a gravidez, destacando problemas como diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, ela afirmou que o medo de engordar é só mais um excesso de cobrança.

“Mulheres, enquanto vocês estiverem saudáveis, e cuidando da saúde do seu bebê, não se preocupem com o corpo, com engordar, com a estética nesse momento, é a última coisa que você deve pensar, seja leve com você, curta esse momento, encare cada mudança como um processo de um momento lindo que está vivendo. Você não vai sair com a barriga chapada do parto, não vai ter mais o mesmo corpo que tinha antes, e não se cobre pra ter isso, é desumano com você mesma”, disse ela.