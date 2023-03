‘Terapia de Casais’: Viih Tube e Eliezer investem em programa para mostrar a ‘realidade em família’

Viih Tube e Eliezer iniciaram as gravações de Terapia de Casais, um programa pensado por eles para mostrar a “realidade em família”, a fim de rebater críticas sobre o relacionamento. Segundo a influenciadora digital, trabalhar com o namorado sempre foi um desejo. Contudo, a ideia se concretizou com a ajuda do empresário Junior Cesar, da agência Brasilera Digital. “Ele sempre falava que tinha que fazer quase uma terapia para lidar com nós, porque é muita bomba, muita polêmica... daí surgiu um bom título e, então, começamos a desenvolver juntos a ideia”, explica a ex-BBB.

Viih Tube e Eliezer apresentam 'Terapia de Casais'; programa estreia no dia 10 de março no canal da influenciadora no YouTube Foto: Thomaz Ferreira/Divulgação

O programa, que será lançado no dia 10 de março, no YouTube, promete mostrar de maneira leve um outro lado dos influenciadores como casal. “Às vezes, cansa ter só que ouvir na internet, o tempo inteiro, o que as pessoas acham. A nossa voz, não tem voz, a gente sempre sai como errado e isso é um pouco cansativo”, reflete Viih.

Os ataques nas redes sociais, entretanto, fortaleceram a ideia. “Vai ser uma oportunidade das pessoas verem que somos um casal de verdade. Sempre apontaram que o namoro é marketing, o beijo na boca é marketing, a criança… e agora vão poder ver que não é isso. Somos de verdade, sim! Desculpa haters, mas nós nos amamos e somos uma família. Todo esse ódio gratuito nos uniu mais ainda, evoluímos bastante como casal”, destaca Eliezer.

O programa

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo estão entre os convidados do programa Foto: Thomaz Ferreira/Divulgação

Para fazer jus ao título, o programa no estilo talk game show contará com a participação de casais famosos nas redes sociais. Os anfitriões receberão semanalmente uma dupla, ao longo de 15 episódios. Entre os convidados estão Laís Caldas e Gustavo Marsengo, Caio Afiune e Waleria, Yasmin Burihan e Kaique, Christian Figueiredo e Zoo, Marcela McGowan e Luisa e Gaby Luthai e Teo Teló.

“As pessoas costumam achar que, como é famoso, é diferente o dia a dia. Isso não é verdade. Nós temos questões, medos, inseguranças e receios como todos os outros casais. Por isso, vamos convidar outros casais, inclusive alguns que também viveram coisas parecidas com as nossas, para discutirmos experiências e contarmos um pouco da nossa vida pessoal”, explica Eli. No entanto, eles garantem que as escolheram foram feitas por identificação, e a ideia não é trazer à tona as polêmicas envolvendo os convidados.

'Terapia de Casais' promete diversas dinâmicas divertidas Foto: Thomaz Ferreira/Divulgação

Em cada episódio, o programa contará com uma dinâmica diferente, variando, também, as brincadeiras. As pautas prometem trazer diversos problemas típicos do universo a dois, como crise de ciúmes, traição, problemas sexual e financeiro, dicas de sexo, vivências de gravidez, puerpério, entre outros. Tudo isso despretensiosamente, livre de roteiros.

“Nem tivemos tempo de fazer de verdade uma terapia de casal, pra conseguir transparecer isso no programa. Mas como o programa acaba sendo de uma forma mais cômica e divertida, não tem o lado sério da terapia de verdade. Acaba que não somos os terapeutas e, no final das contas, tem episódio que o convidado vira nosso terapeuta, porque já tinha uma vivência do assunto. É realmente uma troca de experiências”, descreve Viih.

Por trás das câmeras

Viih Tube e Elizer estão à espera de Lua Foto: Thomaz Ferreira/Divulgação

Felizes com a oportunidade de poder compartilhar mais sobre o casal, Viih e Eli destacam, ainda, que a vivência é uma grande realização familiar, especialmente pela participação especial da filha, Lua, ainda na barriga.

“Está sendo realmente muito especial para nós tudo isso. E vemos que até aqui no trabalho temos conexão. A gente se dá muito bem! Até nas decisões sobre nossa filha não tivemos embate. O profissional não tínhamos testado ainda, e agora vimos que conseguiu nos fortalecer muito mais”, comemora a influenciadora.

Emocionado, Eli destaca que a parceria com a namorada veio antes do primeiro beijo, quando ela lhe “deu a mão” após sua eliminação do Big Brother Brasil 22. “Ela me inspira. É muito gostoso dividir isso ao lado dela, me sinto muito seguro. Estou muito confortável de ter essa primeira experiência com ela, em família. [...] Estamos colocando muito amor, energia e o que temos de melhor nesse projeto”, finaliza.