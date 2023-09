Vinagre de maçã faz bem para a saúde ou é mais uma fake news da internet?

O vinagre de maçã é o novo queridinho das páginas digitais de alimentação saudável e nutrição, que o recomendam para reduzir os níveis de açúcar no sangue e de colesterol, para controlar o diabetes, melhorar a digestão, conter a inflamação do organismo e, claro, para ajudar a emagrecer. Produtos que concentram tantos benefícios, são baratos e simples de serem consumidos costumam levantar a desconfiança de especialistas.

No caso do vinagre de maçã, no entanto, estudos recentes mostram que a substância é de fato promissora. Não é milagrosa, obviamente, mas apresenta propriedades químicas que podem realmente ajudar no controle de algumas doenças e também na redução do peso.

Um dos últimos trabalhos, de 2021, é assinado pela imunologista Darshna Yagnik, da Universidade Middlesex, do Reino Unido, que resolveu levar o vinagre de maçã para o laboratório depois de usá-lo, com sucesso, como recurso improvisado em casa para curar uma intoxicação alimentar.

De fato, ela conseguiu comprovar que o vinagre de maçã era eficaz para matar o E. coli e a bactéria super-resistente MRSA em laboratório de forma semelhante à de muitos antibióticos. O estudo da imunologista também indica que o vinagre é eficiente na redução da inflamação e no fortalecimento do sistema imunológico. O suco de maçã fermentado contém de 5% a 6% de ácido acético, além de outros compostos antioxidantes como ácido gálico, ácido cafeico, ácido ferúlico e catequina, que seriam responsáveis pelos benefícios.

“Os compostos antioxidantes do vinagre de maçã parecem trazer benefícios em algumas condições clínicas de hipercolesterolemia (colesterol alto), hiperglicemia e obesidade”, afirmou a diretora do Conselho Federal de Nutricionistas, Manuela Dolinsky, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense (UFF).

“A maior parte desses estudos é com modelo animal, mas alguns trabalhos mais recentes, até meta-análises, mostram que o vinagre de maçã pode ter um papel interessante na redução e controle do perfil lipídico, com redução do colesterol total, além do controle da glicemia em jejum e hemoglobina glicada. Em pacientes com diabetes tipo 2 também foi verificada a redução do colesterol total e triglicerídios.”

Continua após a publicidade

Estudos mostram que consumo do vinagre de maçã tem potencial para auxiliar contra diversos problemas, mas está longe de ser uma solução milagrosa. Foto: mdjaff/Freepik

Um estudo, de 2019, na verdade uma meta-análise de seis pequenos estudos, revelou que o consumo diário do vinagre de maçã reduziu os níveis de glicose no sangue e do colesterol. Um trabalho um pouco mais antigo, de 2004, mostrou que pessoas com resistência à insulina ou diabetes tipo 2 que tomaram vinagre de maçã depois de uma refeição rica em carboidratos apresentaram menos picos de açúcar (picos de açúcar regulares são associados à doença crônica).

Uma outra meta-análise, de nove trabalhos, também concluiu que tomar uma colher de sopa de vinagre de maçã por dia é eficaz na redução do colesterol. Na questão do emagrecimento, dois estudos pequenos demonstraram uma perda de 1 a 2 quilos a mais entre as pessoas que tomaram vinagre de maçã.

“Duas coisas importantes: o vinagre faz com que a pessoa fique saciada por mais tempo porque reduz a velocidade do esvaziamento gástrico, induzindo a uma ingesta menor de calorias”, afirmou o nutrólogo e endocrinologista Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. “E tem, sim, propriedades antiglicêmicas, ou seja, reduz o índice glicêmico dos alimentos, evita os picos de açúcar, diminui a necessidade de insulina e favorece ao não desenvolvimento da diabetes tipo 2.”

Como a maioria dos estudos foi feito em animais ou com um número reduzido de pessoas, os especialistas dizem que novos trabalhos, mais abrangentes, são necessários para que o vinagre possa ser recomendado formalmente por médicos. Além disso, é preciso estar atento aos possíveis efeitos colaterais da ingestão continuada.

Um dos problemas relacionados à ingestão diária de vinagre de maçã é o risco de causar danos ao esmalte do dente. Por isso, quem toma vinagre regularmente, em geral lava a boca depois do consumo.

Devido à acidez do vinagre, também não se recomenda a ingestão em jejum, mas, sim, antes das principais refeições, preferencialmente diluído em água. Pessoas que têm problemas renais ou úlceras também não devem consumir vinagre.