Você está dormindo de forma correta? Saiba como identificar sinais

Como saber se eu estou dormindo de maneira correta à noite?

Robson Macedo, São Paulo

Responde Ícaro Grandesso, otorrinolaringologista e especialista em Medicina do Sono

Um dos bons indicativos para saber a qualidade do nosso sono é a sensação de descanso logo ao acordar e suas reflexões ao longo do dia. Ou seja, você está tendo um sono reparador que lhe dá forças para seguir com a sua rotina. Outro indicativo interessante é a questão dos sonhos. Mesmo sem conseguir lembrar o que sonhou, se você tem a sensação de ter tido sonhos pela noite, isso é algo ligado ao sono de qualidade. Afinal, mostra que está passando por todas as fases do sono, incluindo o sono REM, em que temos a consolidação da memória e produzimos diversos hormônios fundamentais para o organismo.

Agora, se a pessoa acorda muitas vezes à noite, desperta fácil, acorda para urinar mais de três vezes, acorda preocupada, isso mostra que o sono não está bom. É interessante também reparar nos sinais do seu corpo. Se você acorda com dor na mandíbula ou dor de cabeça, o ideal é buscar uma ajuda.

Sensação de descanso ao acordar é um indicativo de uma noite bem dormida. Foto: Unsplash

Para tentar melhorar a qualidade do seu sono é essencial lidar com o estresse e a ansiedade. Tente não levar os problemas do dia a dia para a cama, e isso inclui as conversas de Whatsapp ou e-mails de trabalho.

Além disso, quando o hipotálamo, que produz a melatonina – o hormônio do sono – recebe luz azul, ele inibe essa produção. Assim a pessoa fica mais ligada e demora para conseguir dormir.

Dormir significa relaxar, portanto evite o contato do celular pelo menos 1h30 antes de dormir. Caso seja necessário, deixe o celular carregando em outro cômodo da casa para garantir um sono bom. Criar uma rotina pré-sono é essencial. Jante cedo, de preferência algo leve, tome um banho quente, uma bebida quente antes de dormir e a temperatura do corpo também vai ajudar nesse sono.