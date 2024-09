SP tem 48 cidades em alerta máximo para incêndio; veja quais e como agir

O Estado de São Paulo tem 48 cidades em alerta máximo para incêndio esta semana, conforme mapa de risco divulgado pela Defesa Civil paulista nesta segunda-feira, 9. Praticamente todo o Estado se encontra em situação de urgência (em roxo no mapa abaixo), com baixa umidade do ar e potencial risco à saúde humana e de animais.

O Centro-Norte é a região mais afetada, mas há risco alto também no Vale do Paraíba. Com o passar da semana, o risco diminui no litoral.

Defesa Civil do Estado de São Paulo divulga mapa crítico de situação de risco de incêndio no Estado. Foto: Divulgação/Defesa Civil do Estado de São Paulo

No início da manhã desta segunda, havia focos de incêndio ativos em General Salgado, na região de Araraquara; Dois Córregos, na região de Bauru; Santo Antônio do Aracanguá, próximo a Araçatuba; Pedregulho e Itirapuã, na região de Franca; Mairiporã, próximo a Guarulhos; e São João da Boa Vista e Elias Fausto, na região de Campinas, conforme a Defesa Civil. Não há informações, até o momento, se estes focos de fogo já foram apagados. Também acontece, desde a manhã de domingo, 8, um incêndio de grandes proporções na zona rural de São João da Boa Vista. As causas são desconhecidas. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Municipal e de brigadistas de usinas da região atuam contra as chamas, que já atingiram área próxima a dois hectares de vegetação natural.

“O momento requer intensa conscientização sobre os riscos das queimadas. Não podemos mais tolerar práticas como queimar lixo, limpar terreno com fogo, jogar bituca de cigarro no mato. Defesa Civil somos todos nós”, afirma o tenente Maxwel de Souza, da Defesa Civil do Estado.

“O governo de São Paulo liberou cerca de R$ 6 milhões para a contratação de aeronaves, que serão empregadas no monitoramento e combate das queimadas”, afirma a pasta.

Confira a lista de cidades em alerta máximo para incêndio essa semana:

Monte Alegre do Sul;

Alumínio;

Santo Antônio do Aracanguá;

Piracicaba;

Pontal;

Monte Azul Paulista;

Sertãozinho;

Torrinha;

Santo Antônio da Alegria;

Nova Granada;

Iacanga;

Taquarituba;

Coronel Macedo;

Ubarana;

Pompeia;

Boa Esperança do Sul;

Pitangueiras;

Salmourão;

Lucélia;

Poloni;

Dourado;

Sabino;

Jaú;

Pirapora do Bom Jesus;

Itápolis;

Itirapina;

Bernardino de Campos;

São Simão;

Presidente Epitácio;

Bebedouro;

Bananal;

São Luís do Paraitinga;

Ibitinga;

Tabatinga;

Brodowski;

Luís Antônio;

Pedregulho;

Tambaú;

Urupês;

Turiúba;

Arealva;

Pradópolis;

Altinópolis;

Paulo de Faria;

Águas da Prata;

Morro Agudo;

Batatais;

Barrinha.

Apesar de a cidade de Ribeirão Preto não ter alerta máximo de incêndio, diversos municípios próximos constam na lista, como Pradópolis, Batatais, Altinópolis e Morro Agudo. A região é uma das que mais tem sofrido com as queimadas nas últimas semanas.

Como mostrou o Estadão, o Brasil vive recorde de incêndios, especialmente no Pantanal e na Amazônia. O Estado de São Paulo é, também, um dos pontos mais castigados pela seca e o fogo.

Como fica o clima?

Ao menos até esta terça-feira, 10, as regiões norte, noroeste e oeste do Estado continuarão com o tempo seco e sem condições para precipitações, segundo a Defesa Civil. “As temperaturas continuam em elevação, com a URA (Umidade Relativa do Ar) caindo, atingindo níveis mais críticos, ou seja, valores abaixo dos 35%, deixando a sensação de tempo quente e abafado.”

A pasta diz que as temperaturas podem chegar aos 33ºC na região metropolitana de São Paulo, com umidade relativa do ar abaixo dos 35% – abaixo de 60% já é considerado risco à saúde humana, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para São José do Rio Preto e Araçatuba, as temperaturas devem ficar na casa dos 38ºC, com URA abaixo dos 15%. Em Presidente Prudente e Marília, os termômetros podem registrar temperaturas máximas de 39ºC com URA abaixo dos 15%", diz nota da Defesa Civil. Nas regiões de Campinas, Sorocaba, Araraquara e Bauru, são esperadas temperaturas máximas de 36ºC com URA abaixo dos 20%. Em Franca, Barretos e Ribeirão Preto, a máxima é de até 37º C, com URA abaixo dos 20%. Na região do Vale do Paraíba, temperatura máxima de 33º C com URA abaixo dos 30%. E na região da Serra da Mantiqueira a temperatura máxima chega aos 27º C, com URA também abaixo dos 30%.

Cuidados a tomar

Diante do cenário, a Defesa Civil recomenda cuidados com a saúde, como: