Ambev ao lado do brasileiro com foco em crescimento compartilhado e iniciativas de impacto positivo

Nos últimos anos, a Ambev reafirmou sua posição no Brasil com um compromisso claro: estar ao lado dos brasileiros para construir um país com mais motivos para celebrar. Essa trajetória, no entanto, vai além da produção de cervejas. A companhia tem se consolidado como uma plataforma de negócios que promove o crescimento compartilhado e a inovação, englobando iniciativas estruturantes que impactam positivamente a sociedade e o meio ambiente.

Por meio de projetos com foco em inclusão produtiva, conexão de pessoas e ações emergenciais, como a produção de água potável para comunidades atingidas por enchentes, a Ambev se posiciona como um agente de transformação. “Nosso propósito é claro: crescer juntos, com impacto para todos os nossos parceiros e para o Brasil. Somos parte de um ecossistema gigante, do agricultor ao consumidor. Para nós, só vale crescer se for para crescer juntos”, explica Carla Crippa, vice-presidente de Impacto e Relações Corporativas da Ambev.

Com a Ama, a Ambev já reverteu mais de R$ 10 milhões para iniciativas que buscam garantir água potável aos brasileiros Foto: Divulgação/Ambev

Evolução cultural: um novo olhar para o futuro

Com 25 anos como companhia, mas com uma trajetória de 170 anos de história, a Ambev passou por uma evolução cultural, guiada por valores como escuta ativa, colaboração e visão de longo prazo. “Buscamos melhorar continuamente para estarmos mais conectados com as demandas do nosso ecossistema”, comenta Carla. Sob essa perspectiva, a empresa passou a adotar uma abordagem mais colaborativa e inovadora, repensando sua relação com consumidores, clientes e parceiros.

O impacto dessa nova mentalidade é evidente em ações como o Zé Delivery, que conecta diretamente a Ambev aos consumidores, e o BEES, uma plataforma que digitalizou o relacionamento com varejistas, eliminando a necessidade de visitas presenciais e tornando os processos de pedidos mais ágeis. “A inovação está em olhar para as necessidades reais e criar soluções que beneficiem toda a cadeia”, destaca Carla.

Crescimento compartilhado em ação

Parte essencial dessa nova visão é o conceito de crescimento compartilhado, que norteia o DNA das iniciativas da Ambev. Lançado em 2022, o Bora Hub é um exemplo emblemático. Com a meta de incluir produtivamente 5 milhões de brasileiros até 2032, o projeto já impactou mais de 500 mil pessoas, gerando R$ 620 milhões de renda direta e indireta. Por meio de treinamentos, microcréditos e capacitação para pequenos empreendedores e trabalhadores, promovendo inclusão e desenvolvimento.

Outro destaque é a Ama, primeiro produto da companhia no mercado de água mineral criado com uma finalidade exclusivamente social — 100% do lucro obtido com as vendas de Ama é revertido para iniciativas que buscam garantir água potável aos brasileiros. Até agora, o valor arrecadado ultrapassa R$ 10 milhões.

“Conseguimos transformar um produto essencial em um motor de impacto social e ambiental”, afirma Carla. A Ambev também atua contra a fome em parceria com a startup Comida Invisível, que evitou o desperdício de mais de mil toneladas de alimentos e doou mais de 5 milhões de refeições até o momento.

Em emergências, a Ambev demonstra agilidade para mobilizar recursos e oferecer ajuda. Durante a pandemia de covid-19, a empresa produziu álcool em gel e construiu uma fábrica de vacinas sem fins lucrativos. Mais recentemente, em resposta às enchentes no Rio Grande do Sul, adaptou uma de suas cervejarias para produzir água potável, doando mais de 560 mil litros às comunidades afetadas. “Estamos sempre prontos para agir, porque entendemos nosso papel em momentos de urgência”, reforça Carla.

Sustentabilidade e legado ambiental

A agenda ambiental da Ambev é uma das mais ambiciosas do setor, com compromissos em quatro frentes: segurança hídrica, agricultura sustentável, redução de emissões de carbono e embalagens circulares. Desde 2018, a empresa já plantou mais de 2 milhões de árvores em áreas de risco hídrico e alcançou a meta de usar 100% de energia elétrica de fontes renováveis em suas operações no Brasil.

Além disso, a companhia busca atingir a neutralidade de carbono até 2040 e garantir que todas as suas embalagens sejam retornáveis ou compostas majoritariamente por materiais reciclados até o final de 2025. “Sustentabilidade não é só uma meta; é um compromisso com o futuro do planeta”, enfatiza Carla.

Caminhos para o futuro

Com um olhar sempre voltado para o longo prazo, a Ambev pretende expandir ainda mais suas iniciativas de impacto social e ambiental. A ampliação do Bora Hub, por meio de parcerias público-privadas, é um exemplo do compromisso de atingir metas ambiciosas como a inclusão produtiva de milhões de brasileiros. “Entendemos que nosso papel vai além de produzir bens de consumo. Queremos construir um Brasil mais próspero, com oportunidades para todos”, conclui Carla.