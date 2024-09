Calor e tempo seco vão aumentar em São Paulo? Veja previsão para os próximos dias

Com início às 9h44 deste domingo, a primavera paulistana começou ensolarada e com céu claro, segundo informativo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Com uma temperatura mínima média de 17,3ºC na madrugada, os termômetros devem se elevar até os 30ºC ao longo do dia. Não há previsão de chuva.

Além disso, a umidade do ar voltará a baixar, aproximando-se dos 30%. A chegada de uma brisa marítima no fim da tarde tende a reduzir a secura e aumentar a nebulosidade, ainda de acordo com o CGE, mas por pouco tempo.