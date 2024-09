Calor vai voltar a SP? Vai chover? Veja previsão do tempo

A frente fria que avança pelo sul do Brasil, diminuindo as temperaturas na região centro-sul, incluindo o Sudeste, não vai durar muito. As temperaturas mais amenas, na casa do 20ºC, devem ser registradas apenas neste sábado, 28. No domingo, as máximas já voltam a subir e o calor retorna com força, de acordo com os meteorologistas.

Mesmo que seja rápida, a queda nas temperaturas no fim de semana deve ser significativa, com mínimas de 15ºC a 16ºC e máximas de 21ºC a 22ºC no sábado e em torno de 25ºC no domingo na cidade de São Paulo, de acordo com a Metsul.

Termômetro em relógio de rua na Av. Dr. Arnaldo mostra temperatura em dia de calor intenso em São Paulo por volta de 16h do dia 25, quarta-feira. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

PUBLICIDADE O domingo, 29, terá madrugada com termômetros na marca dos 15°C, e sol entre nuvens no decorrer do dia. A segunda-feira, 30, será mais um dia de tempo seco, com elevação mais significativa das temperaturas (mínima de 16°C e a máxima de 30°C). Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura da capital, as simulações atmosféricas mais recentes indicam o retorno do sol forte com temperaturas acima dos 30°C entre a segunda-feira, 30, e a quarta-feira, dia 2. Não há previsão de chuva para a capital e a região metropolitana nos primeiros dias de outubro.

Frente fria interrompeu recordes de temperatura

A frente fria ajudou a diminuir o calorão – cinco capitais registram recordes de temperatura esta semana. Há expectativa de chuva para a região do Pantanal, que tem sofrido com as queimadas.

Nas últimas semanas, a combinação de baixa umidade com calor acima da média provocou aumento de incêndios, elevado a poluição do ar e a incidência de problemas respiratórios. O País sofre com a pior estiagem das últimas sete décadas, desde o início da série histórica da medição federal.

A cidade de São Paulo registrou recorde de calor por três consecutivos ao longo da semana. Na quinta-feira, 26, os termômetros do Mirante de Santana, usados como referência pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mediram 36,3°C. O calor superou os registros anteriores dos dois últimos dias (35,1°, na terça-feira, e 35,8ºC de quarta-feira), que chegaram a deter a maior média máxima para a cidade em 2024.

Publicidade

A maior temperatura média já registrada em São Paulo, desde o início das medições do Inmet, em 1943, foi 37,8°, em 14 de outubro de 2014.