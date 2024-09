Calor bate recorde no verão da Europa: qual é a previsão para o planeta no resto do ano

E se isso soa familiar, é porque os recordes que o globo quebrou foram estabelecidos no ano passado com um impulso temporário do El Niño, mas influência ainda maior do aquecimento global. Agora, mesmo com os efeitos do El Niño ficando para trás, o planeta continua a ferver.

No inverno brasileiro, ilustram o problema a onda de incêndios na Amazônia, com focos de fogo mais espalhados do que em anos anteriores. As chamas também castigam o Pantanal e o interior de São Paulo, e a pior seca já registrada desde o início das medições federais, na década de 1950.