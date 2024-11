Chuva deve atingir interior de SP nesta sexta-feira, alerta Defesa Civil; veja onde

A Defesa Civil Estadual, por meio do Centro de Gerenciamento de Emergência, emitiu alertas para quem está em municípios das regiões Norte, Noroeste e Centro-Oeste paulista, além do Vale do Paraíba, a respeito da chuva moderada que pode atingir essas áreas ao longo da tarde e na noite desta sexta-feira, 1º, com possibilidade de granizo e raios. Entre as cidades que devem ser atingidas, estão Bauru, São José dos Campos e São José do Rio Preto.

As chuvas vão durar entre uma e duas horas e têm potencial para causar alagamentos e quedas de árvores. Moradores dessas regiões que estão cadastrados no sistema da Defesa Civil receberam os alertas diretamente, por mensagem de celular.

Áreas de instabilidade sobre o interior paulista, nesta sexta-feira Foto: Reprodução/Defesa Civil do Estado de São Paulo

PUBLICIDADE A chuva é causada pelo calor gerado ao longo do dia, somado à umidade oceânica e ao deslocamento de umidade da Amazônia em direção ao Sudeste, gerando pontos de instabilidade em algumas regiões do estado. “Nossos radares identificaram células de chuva em algumas regiões do Estado, com intensidade moderada, inclusive com ventos que podem ocasionar alguns danos “, afirmou Cleber Souza, meteorologista da Defesa Civil.

Nas próximas horas e no início da noite, também há possibilidade de chuva no Oeste paulista, pois uma intensa instabilidade se forman em Mato do Grosso do Sul, com potencial para se deslocar para o Estado de São Paulo, segundo o meteorologista.

“Precisamos seguir monitorando minuto a minuto para observamos o comportamento dessa chuva que se forma no Mato Grosso e qual será o potencial dela quando chegar em São Paulo”, disse Souza.

Durante as chuvas, a população deve evitar lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos, e também ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques.

Em caso de ventos fortes, é preciso cuidado com a queda de árvores, postes, fios e semáforos. Quem estiver em área de encosta precisa observar sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, árvores e postes inclinados, e água lamacenta. Se um fio energizado cair sobre o automóvel, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência.