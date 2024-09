‘Chuva preta’ pode acontecer no Estado de SP neste domingo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa sobre a possibilidade de “chuva preta” no território paulista. O contato com a água proveniente do fenômeno deve ser evitado, já que ela é tóxica, diz o órgão.

A chuva preta ocorre quando partículas de fumaça geradas pelas queimadas sobem para a atmosfera e se misturam com as gotas de chuva, gerando essa coloração escura, explicou, em vídeo, a policial militar (PM) Suellen. As queimadas pelo Estado afetam a qualidade do ar. A chegada da chuva tende a limpar essa fuligem da atmosfera, reduzindo a poluição e aumentando a umidade do ar.

“As gotas carregam partículas finas de substâncias poluentes. Por esse motivo, a água não deve ser utilizada e o contato com a chuva deve ser evitado”, diz a PM.

Especialistas ouvidos pelo Estadão recomendam que, tanto pessoas como animais, não tenham contato e, muito menos, façam a ingestão dessa água ou uso para outras finalidades.

Balde com água escura após 'chuva preta' no Sul do RS - Reprodução/TV Globo Foto: Reprodução/TV Globo

Os dois órgãos que mais têm contato com esse material tóxico são a pele e os pulmões. Na pele, pode gerar quadros de dermatite e conjuntivite. Já no pulmão, as partículas tóxicas vão direto para a corrente sanguínea.

Por conta das queimadas, houve um aumento na procura de pacientes em hospitais por demandas de doenças respiratórias, exacerbação de asma e doenças cardiovasculares, como angina, infarto e também derrames.

Apesar da chuva causar uma sensação de alívio por trazer mais umidade, também acaba por espalhar micropartículas prejudiciais à saúde em rios, lagos, plantações e em alimentos consumidos por famílias e seres domésticos, alertam.

A água da “chuva preta” não deve ser ingerida pelos animais, podendo provocar quadros de irritação na boca e em partes internas do organismo, como o esôfago, além de outros sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, perda de apetite e até câncer, no longo prazo, se a ingestão for contínua.

Também não pode ser usada na agricultura, que deve ser, inclusive, protegida do material, pois a fuligem contamina os alimentos plantados.