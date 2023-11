Chove em São Paulo nesta semana? E o calor? Veja a previsão do tempo

Após dias consecutivos de extremo calor em São Paulo, a chegada de uma frente fria no fim de semana mudou o tempo e trouxe temperaturas mais amenas, além de chuvas mais generalizadas e intensas rajadas de vento. Não há previsão de precipitação significativa para a capital paulista, nesta segunda-feira, 20, feriado da Consciência Negra, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. A situação deve mudar a partir de quinta-feira, 23, quando as chuvas ficarão mais intensas. Já o calor terá ainda menos impacto, com máxima de até 30ºC entre quarta-feira, 22, e quinta-feira.

Para esta segunda-feira, a previsão do tempo é de chuva amena em pontos isolados do Estado paulista. O dia será marcado pela presença de bastante nebulosidade, pois ainda estará sob influência da frente fria. Os termômetros variam entre 18ºC e 21ºC na cidade de São Paulo.

Chuva neste domingo na capital paulista aliviou o calor registrado nos dias anteriores Foto: Alex Silva/Estadão

“Além disso, há condições para pancadas de chuva isoladas na faixa leste, sem acumulados elevados. Mas como o solo ainda estará encharcado, recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis”, afirma a Defesa Civil de São Paulo.

De acordo com balanço divulgado pelo governo do Estado no fim da noite de domingo, 19, ao menos 26 municípios paulistas foram atingidos por temporais e fortes ventos, sendo Itapeva um dos mais afetados. Houve registro de quedas de árvores, assim como falta de energia e de água. A Defesa Civil alertou para a possibilidade de rajadas de vento que chegariam a 100 km/h entre sexta-feira, 17, e domingo.

“As fortes rajadas de vento que atingiram a cidade de Itapeva destelharam parcialmente cerca de 80 residências, seis prédios públicos e ocasionaram a queda de inúmeras árvores que danificaram a rede elétrica. A concessionária de energia esteve no local para restabelecer o serviço nos bairros afetados”, disse a Defesa Civil de São Paulo.

Continua após a publicidade

Conforme o Corpo de Bombeiros, entre a madrugada e o início da noite de domingo foram registrados ao menos 55 chamados para queda de árvores na capital e região metropolitana. Mais cedo, no início da manhã, a Defesa Civil do Estado já havia informado que houve a queda de ao menos 120 árvores entre sábado, 18, e a manhã de domingo.

Na região sul de São Paulo, na Rua Dom Armando Lombardi, uma árvore grande caiu, derrubando a fiação elétrica e ocupando toda a via na noite de sábado, 18. Foto: Alex Silva/Estadão

Pela terceira vez neste mês, a Enel Distribuição informou que a rede foi impactada pelas fortes chuvas, mas com menos intensidade que no dia 3 de novembro, quando 2,1 milhões de endereços de 24 municípios da região metropolitana, incluindo a capital, ficaram sem luz, e no dia 15, quando houve novos apagões.

Em nota, a empresa disse na manhã desta segunda-feira que restabeleceu a energia para todos os clientes que tiveram o fornecimento afetado na noite de sábado, 18, com a pancada de chuva acompanhada de ventos que atingiu parte da região metropolitana.

Para este feriado, a concessionária disse ter reforçado a estrutura e criado novos canais de comunicação. Para solicitações de falta de luz, a empresa orienta que o cliente priorize os canais digitais, como o App Enel São Paulo ou a agência virtual no site. A empresa tem ainda um canal por SMS para registrar falta de energia.

Conforme a Meteoblue, a previsão de chuva permanece ao longo da semana, sendo mais intensa a partir de quinta-feira.

Veja a previsão em São Paulo para os próximos dias:

Continua após a publicidade

Segunda-feira: entre 18ºC e 21ºC

Terça-feira: entre 18ºC e 28ºC

Quarta-feira: entre 21ºC e 30ºC

Quinta-feira: entre 20ºC e 30ºC

Sexta-feira: entre 16ºC e 20ºC

Falta de luz impacta no abastecimento de água

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) afirma que, devido à falta de energia elétrica em decorrência das chuvas, o sistema de bombeamento foi interrompido, afetando o abastecimento de água de algumas cidades da região metropolitana.

No domingo, a situação permanecia em trechos dos municípios de Embu das Artes, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra. Em Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, o abastecimento está em recuperação.

“A companhia está realizando manobras operacionais para reduzir o impacto e direcionando caminhões-tanque para os pontos mais afetados. A Sabesp pede a colaboração dos moradores no uso consciente e sem desperdícios da água armazenada nas caixas residenciais”, disse em comunicado.

Caso necessário, o consumidor pode entrar em contato pelo telefone 0800-0550195, pela Agência Virtual, por meio do site da empresa, pelo aplicativo Sabesp Mobile e pelo WhatsApp (11) 3388 8000.