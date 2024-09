Seca no Brasil é a mais grave das últimas décadas: o que acontece e quando volta a chover?

O Brasil está enfrentando a maior seca das últimas sete décadas, segundo dados Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden), ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. É a primeira vez que a estiagem afeta de forma intensa uma região tão ampla do País, da Amazônia até o Paraná, potencializando incêndios e levando à baixa recorde dos rios. A situação ainda tende a se agravar até novembro.

A série histórica da seca do Cemaden remonta a 1950. Os números dos últimos 74 anos revelam uma tendência de agravamento dos períodos de estiagem a partir do início dos anos 1990, quando esses eventos passaram a ser muito mais frequentes. De lá para cá, a seca mais grave já registrada havia sido entre 2015 e 2016, mas a deste ano (que ainda não terminou) já é a pior, segundo especialistas.

Cidade de Envira, no sudoeste amazonense, sofre com efeitos da seca na região Foto: Divulgacao/Defesa Civil Municipal - 10/7/2024

Há nove anos a estiagem foi intensa, mas concentrada no Norte e no Centro-Oeste, bem diferente de agora, que se estende por todas as regiões. Segundo o Cemaden, a seca atual já afeta um terço do território nacional (mais de três milhões de km²). A estiagem segue os modelos previstos de aquecimento global para o Brasil em um cenário de temperaturas médias globais já 1,5ºC acima da média (esse foi o limite de aquecimento definido no Acordo de Paris).

“Desde o início do monitoramento, nunca tínhamos visto seca tão extensa e intensa quanto essa”, diz a pesquisadora do Cemaden Ana Paula Cunha, responsável pelo monitoramento das estiagens no Brasil. “Víamos regiões isoladas sofrerem com ciclos de seca, mas desta vez é generalizado.”

PUBLICIDADE Conforme os dados do Cemaden, 3,8 mil cidades do País - de um total de 5.571 - enfrentam um período de seca (que pode ser de fraco a excepcional). Esse número saltou quase 60% entre julho e agosto.

O baixo volume de chuvas fez com que os rios chegassem a níveis tão baixos que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) já anunciou a ativação das termoelétricas para suprir a demanda.

Na Amazônia, onde boa parte do transporte é hidroviário, várias cidades estão isoladas por conta dos rios que secaram.

O carpinteiro Francisco da Silva, 47, já se prepara para enfrentar problemas de locomoção na próxima semana. Ele mora com a esposa e um filho na comunidade Terra Santa, zona rural de Manacapuru, a 98 quilômetros de Manaus.

“Só temos mais uma semana para chegar na nossa casa pelo rio. A água está secando muito e depois o único caminho vai ser o ramal.” O local onde mora fica à margem do Igarapé Grande, lago banhado pelo Rio Negro, que marcava 19,26 metros nesta terça-feira,3. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, o afluente secou cerca de 25 centímetros por dia na última semana.

A quase 100 km de Manaus, Francisco da Silva teme ficar sem alimento diante da seca dos rios Foto: Ivone Silva

Segundo o ribeirinho, o principal alimento da família é a pescaria, prejudicada pela falta de água. “Quando fica só um igarapé pequeno (curso estreito de água), não dá peixe. Pra pegar, só indo muito longe”, conta.

Os focos de incêndio por todo o País e a fumaça estão provocando problemas respiratórios na população. No interior de São Paulo, em poucos dias a quantidade de focos de incêndio superou o registrado durante o ano passado inteiro, causando prejuízo que supera R$ 1 bilhão. Nesta semana, as autoridades paulistas dispararam novo alerta sobre risco de queimadas.

Chamas devastaram extensas áreas do interior paulista em agosto, como Dumont, na região de Ribeirão Preto Foto: Celio Messias/Estadão