Esforços globais têm sido insuficientes para conter aquecimento global, diz relatório da ONU

Relatório global divulgado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas (ONU) sobre Mudança do Clima (UNFCCC) nesta sexta-feira, 8, aponta que os esforços mundiais não têm sido suficientes para conter o avanço das mudanças climáticas. O documento aponta que o ritmo atual de resposta e ações dos países signatários do Acordo de Paris não conseguirá conter o aumento da temperatura global entre 2,4º C e 2,6º C da revolução industrial até o fim deste século, como foi tratado na COP27.

O documento aponta que os esforços devem ser potencializados. Também elenca 17 pontos chave sobre o panorama atual e ações necessárias.

O relatório ressalta, por exemplo, que os países desenvolvidos devem continuar a estabelecer metas de redução de emissão, enquanto as nações em desenvolvimento a buscar ações de mitigação. “Alcançar emissões líquidas zero até meados do século ou por volta dessa data e implementar adaptações transformadoras simultâneas requerem mudanças amplas e rápidas nas práticas existentes”, diz.

O material também salienta que a emissão zero de carbono e de gases do efeito estufa requer transformações em todos os setores e contextos, o que inclui a expansão do uso de energias renováveis e a eliminação gradual da utilização de combustíveis fósseis. Da mesma forma, aponta que reverter o desmatamento e melhorar a agricultura são fundamentais na redução das emissões.

Incêndio no Havaí chamou a atenção em meio a calor recorde e o aquecimento global Foto: Kevin Lamarque/Reuters - 21/08/2023

“As emissões globais não estão alinhadas com as trajetórias modeladas de mitigação consistentes com a meta de temperatura do Acordo de Paris, e há uma janela se estreitando rapidamente para aumentar a ambição e implementar os compromissos existentes, a fim de limitar o aquecimento a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais”, destaca.

O documento lista 17 pontos chave no processo de combate às mudanças climáticas, são eles:

Continua após a publicidade