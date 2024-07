Frio vai piorar em SP? Veja previsão do tempo

A cidade de São Paulo amanheceu ensolarada e com clima agradável nesta quarta-feira, 17, apesar da previsão inicial para a semana, que indicava frio mais notável até a sexta, 19. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, os termômetros registram média de 14ºC nesta manhã e imagens do radar meteorológico não indicam áreas de instabilidade sobre o interior do Estado e região metropolitana. O frio mais intenso deve demorar a voltar.

Quarta-feira, 17, amanhece com sensação de frio, mas o sol aparece, ainda que entre nuvens, deixando a temperatura mais agradável. Foto: Sergio Castro/Estadão

“Aos poucos, o ar frio perde força, o sol aparece por mais tempo e a temperatura apresenta elevação durante as tardes. As noites, madrugadas e início das manhãs continuam com temperatura baixa, comum nessa época do ano”, diz o CGE sobre o comportamento climático neste e nos próximos dias.

A previsão da Prefeitura é de mínima de 13ºC e máxima de 23ºC nesta quarta – à noite, sem o sol e com a entrada da brisa marítima, a temperatura tende a cair um pouco.

Na quinta, 18, a mínima é a mesma e a máxima sobe 1ºC. A tendência é de subida leve das médias de temperatura até o domingo, 21.

Já a empresa Meteoblue prevê que a sensação térmica e as temperaturas absolutas caiam um pouco na capital paulista no fim da semana, exceto pelo domingo. A máxima prevista pelo serviço meteorológico é de 20ºC na sexta, 19ºC no sábado e 22ºC no domingo.

A mínima é de 13ºC na sexta;

No sábado e no domingo, a mínima é 12ºC.

A Meteoblue também aponta baixa probabilidade de chuva nos próximos 10 dias, com qualidade do ar variando de excelente a boa pelos próximos cinco dias.

Litoral e interior do Estado

No litoral sul paulista, também não há previsão de chuva, mas a temperatura máxima esperada é menor, por conta da brisa marítima.

A Meteoblue indica mínima de 14ºC e máxima de 18ºC no sábado e de 16ºC e 19ºC no domingo no Guarujá, na Baixada Santista.

No litoral norte, o clima é um pouco mais quente, com mínima de 17ºC e máxima de 21ºC no sábado em Ubatuba. No domingo, a máxima sobe 1ºC na cidade.

O interior do Estado continua com previsões mais quentes e/ou extremas. Máxima de 29ºC e mínima de 16ºC em São José do Rio Preto e de 24ºC e 11ºC em Piracicaba.