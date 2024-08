Gambás são importantes no combate à febre maculosa e animais perigosos

“Salve o sariguê”, “não maltrate o sariguê”, “o sariguê é um bicho que ajuda você”. Essas são algumas das frases espalhadas em placas nos últimos anos pelo Instituto Brasileiro de Conservação da Natureza (Ibracon).

Sariguê, timbu ou gambá é um animal típico da fauna brasileira. Que, ao contrário do imaginário comum, não é um tipo de rato. É um marsupial, ou seja, parente de cangurus e coalas. E desempenha um papel importantíssimo na natureza, protegendo inclusive seres humanos de cobras, escorpiões, carrapatos transmissores de febre maculosa e vários outros bichos considerados perigosos.

Gambás-de-orelha-branca (Didelphis albiventris) são confundidos com ratos e muitas pessoas acham, erroneamente, que eles transmitem doenças. Foto: Lorna - stock.adobe.com

PUBLICIDADE “Além disso, são grandes dispersores de sementes e polinizam algumas espécies. Ao predar pequenos animais fazem um controle populacional que mantém os ecossistemas em equilíbrio e, no caso das cidades, nos livra de animais que representam problemas de saúde”, afirma o ambientalista José Truda Palazzo Júnior, diretor de conservação do Ibracon. A campanha do Ibracon, que acabou sendo incorporada por rede de resgatistas de animais pelo Brasil, surgiu há dois anos, quando Palazzo Júnior foi surpreendido com um filhote de gambá caído no quintal da sua casa, na Praia do Forte, na Bahia.

“Era uma feminha de 20 gramas, deve ter caído das costas da mãe. Ficamos tocados e resolvemos tentar salvá-la de algum jeito”, recorda o ambientalista.

Na internet, se depararam com redes de resgatistas dando dicas de como fazer para que o animal, batizado de Júlia, sobrevivesse e pudesse ser reinserido na natureza.

“Descobrimos que há comunidades de pessoas no Brasil trabalhando para salvar gambás agredidos, órfãos de mães atropeladas”, diz Palazzo Júnior. Meses depois, um incidente semelhante com um vizinho acendeu o alerta: era preciso fazer algo para proteger esses animaizinhos.

“No curso de aprender (a cuidar deles), nos deparamos com as barbaridades que fazem com ele no Brasil. Matam e torturam os gambás das maneiras mais horríveis. Matam-os a pauladas, colocam fogo neles vivos, é uma coisa dantescas o que se faz com os gambás Brasil afora”, comenta. “Principalmente pela ignorância: não acham que são marsupiais aparentados com os cangurus, acham que são ratos e, erroneamente, acham que eles transmitem doenças. Tratam-os da maneira mais horrível.”

Timbu é um animal típico da fauna brasileira. Foto: Samuel/adobe.stock

Por meio de uma vaquinha, o Ibracon conseguiu começar uma campanha de conscientização. Passaram a chamar os timbus de “ursinho de jardim”, buscando ganhar a simpatia das pessoas. Conseguiram autorização da prefeitura para colocar placas pela região da Praia do Forte e espalharam cartazes em comunidades online, fazendo com que a campanha chegasse a todo o País.

A ideia era mostrar não só que o animal não causa mal algum ao ser humano, mas também que ele é importante para a proteção da sociedade contra doenças e bichos considerados perigosos.

“Eles são onívoros e oportunistas, adaptam-se a diferentes condições ambientais e se alimentam principalmente de frutos, pequenos animais. Alguns também polinizam flores”, enumera o ambientalista. “Eles se alimentam de insetos, ovos de pássaros e, nas cidades, são particularmente atraídos por ração de cachorro e gato, por isso são tantos os incidentes em que cães matam principalmente as mãezinhas, mais lentas com as bolsas cheias de filhotes.”

Inofensivos e úteis

PUBLICIDADE Palazzo Júnior frisa que eles “não representam nenhuma ameaça para a gente”. “A ideia de que transmitem doenças é mito. Nem raiva eles transmitem, não existe perigo na convivência deles com a gente”, ressalta. “Muita gente confunde, achando que são tipos de ratos”, reconhece o biólogo e divulgador científico Guilherme Domenichelli, do canal do YouTube AnimalTV. “Não são perigosos, inclusive em confrontos diretos com outros animais ou seres humanos, os timbus apresentam características interessantes, a de se fingir de morto e a liberação de um odor fétido, a fim de evitar conflitos e poder fugir posteriormente”, ensina o médico veterinário Eduardo Ferreira Machado, pesquisador doutorando no Laboratório de Patologia Comparada de Animais Silvestres (Lapcom) da Universidade de São Paulo (USP).

“Pelo contrário: uma parte significativa da dieta dos gambás, principalmente em áreas urbanas, é composta por baratas, carrapatos, escorpiões e serpentes venenosas”, explica o ambientalista do Ibracon. “No fundo, eles são grandes auxiliares da saúde pública, ajudando a eliminar esses animais que efetivamente fazem mal ao homem.”

Considerando que cada timbu come centenas de carrapatos por semana, o bicho se torna aliado essencial na prevenção à febre maculosa, por exemplo, transmitida pelos artrópodes.