Governo Lula classifica seca e incêndios como crise e escala ministros para respostas emergenciais

No Rio Alto Solimões, no Amazonas, a seca tem impedido o transporte de pessoas, de alimento e de água para aldeias indígenas do Vale do Javari, a segunda maior terra indígena do Brasil e a que concentra o maior número de indígenas isoladas. No mês passado, um indígena da etnia Matis, de 29 anos, morreu após ser alvejado por um tiro durante uma caça na mata. O rio seco impediu que o barco o levasse para o socorro médico.

“Nossos rios e igarapés são estreitos, quando seca eles secam muito e ficam muito raso. Isso dificulta a entrada e a navegação das embarcações”, afirma o coordenador da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), Bushe Matis. “Estamos enfrentando a maior seca da Amazônia aqui na Terra Indígena Vale do Javari.”

De acordo com o líder indígena, a situação impede o transporte de servidores da saúde, da educação e a navegação de famílias que precisam viajar entre a zona rural e a zona urbana para comprar alimentos e resolver questões burocráticas, como acesso a benefícios sociais. Segundo Matis, o governo não enviou cesta básica e produtos de higiene, como fez no ano passado. Além disso, o preço de alimentos subiu nos últimos dias, trazendo dificuldades econômicas para a população.