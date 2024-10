Inmet emite alerta vermelho para tempestade; veja regiões afetadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho e laranja para tempestades em grande parte do Rio Grande do Sul, assim como partes do Paraná e de Santa Catarina. Para alguns municípios, o aviso é válido ao longo desta quinta-feira, 24. Em outros, o alerta se estende até as 12 horas de sexta-feira, 25.

PUBLICIDADE Em cidades gaúchas, há os dois tipos de avisos do Inmet. Ainda de acordo com o instituto, outros Estados também podem ser atingidos por chuvas. Conforme a Climatempo informou anteriormente, um ciclone extratropical se forma no Sul do País nesta quinta-feira, sendo esperadas tempestades e ventos fortes, em todos os Estados do Sul - especialmente no Rio Grande do Sul.

Alerta vermelho - grande perigo de tempestade

Conforme o aviso, há risco de chuva superior a 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

“Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário”, acrescenta o Inmet. O aviso é válido até 17 horas desta quinta-feira, podendo ser atualizado a qualquer momento.

Inmet emite alerta vermelho e laranja para tempestades. Foto: Divulgação/Inmet

Alerta laranja - perigo para tempestade

Segundo o Inmet, há possibilidade de chuva de 50 a 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e alerta para queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em alguns trechos, o alerta é válido até as 23 horas desta quinta-feira, mas há pontos em que o aviso vale até as 12 horas de sexta-feira, principalmente cidades de Santa Catarina e do Paraná, podendo ser atualizado a qualquer momento.

Publicidade

Canoas está entre as cidades com alerta. Foto: Fran Beck/Prefeitura de Canoas

Entre as cidades do Sul do País com alertas, estão:

Canoas (RS)

Erechim (RS)

Passo Fundo (RS)

Porto Alegre (RS)

Santa Maria (RS)

Pelotas (RS)

Novo Hamburgo (RS)

Chapecó (SC)

Blumenau (SC)

Cordilheira Alta (SC)

Ampére (PR)

Londrina (PR)

Cascavel (PR)

Outros Estados atingidos

No caso do alerta laranja para perigo de tempestade válido até as 12 hora de sexta-feira, o mesmo também atinge um trecho do Estado de São Paulo, pegando Presidente Prudente e Itapetininga, assim como parte do Mato Grosso do Sul, pegando Dourados.

No restante do Brasil, também há alerta amarelo para tempestades. Em localidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo (incluindo a capital paulista) e Rio de Janeiro, o aviso é válido até as 10 horas de sexta-feira.

Fique atento aos principais cuidados