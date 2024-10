O que fazer quando chover em SP? Defesa Civil faz alerta

Para os próximos dias, a previsão é de que novos temporais atinjam também a cidade de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que quantidade das chuvas não deve se equivaler ao que foi observado na última sexta-feira, 11, mas reconheceu que o cenário demanda atenção para reparar os danos já causados e evitar novos problemas.

Na capital paulista, há previsão de pancadas de chuva na tarde e noite de sexta-feira. Também há possibilidade de chuva ao longo do fim de semana, quando as temperaturas também deverão ficar mais amenas, com máxima na casa dos 20ºC.