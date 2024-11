Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas em SP; veja regiões que podem ser afetadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas para partes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O aviso teve início na manhã deste sábado, às 11h, e tem previsão para se encerrar às 9h deste domingo, 17.

Conforme o instituto, os temporais podem variar de 50 a 100 mm, com ventos de até 100 km/h e riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Inmet emite alerta para chuvas intensas em São Paulo entre sábado e domingo. Foto: Inmet/Reprodução

Os territórios paulistas que devem ser mais afetados - e encobertos no mapa com uma mancha na cor laranja - são as regiões de Campinas, Piracicaba, Bauru, Ribeirão Preto, Macro Metropolitana Paulista, Araraquara, Vale do Paraíba e São José do Rio Preto.

Em Minas, as precipitações mais fortes devem ser registradas no sul e sudoeste do Estado; já no Rio, os temporais mais intensos podem se concentrar no sul, centro, norte e noroeste fluminense, como também na região da baixada.

PUBLICIDADE A capital e região metropolitana de São Paulo não estão sob o alerta de perigo de chuvas intensas. Mesmo assim, o Inmet as coloca no grupo de áreas que podem ser potencialmente afetadas por alguma tempestade perigosa (alerta na cor amarela). Nestes casos, o volume de chuva pode chegar a 50 mm/dia e os ventos atingir a velocidade de até 60 km/h. Em nota emitida na noite deste sábado, a Defesa Civil informou que, ao longo da madrugada, o tempo seguirá instável, “com condições para precipitações em todo território paulista, de acordo com os modelos meteorológicos”.

“Com este cenário, somado com o fato de que haverá condições para temporais, recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis, pois há risco para transtornos”, alertou o órgão.

Vai chover em São Paulo neste domingo?

No domingo, a previsão para a capital paulista é de aumento das temperaturas, com a possibilidade de sol aparecendo entre as nuvens, informa o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo. As mínimas podem chegar a 19°C e as máximas não devem ultrapassar os 28°C.

“Entre o meio e o final da tarde as instabilidades voltam a ganhar força, provocando pancadas isoladas de chuva na Grande São Paulo”, afirma o CGE.

Para segunda-feira, 18, a previsão é um dia ainda quente, com os termômetros podendo atingir os 30°C. No entanto, existe possibilidade de a cidade registrar nebulosidade e pancadas de chuvas mais rápidas e isoladas no período da tarde, em decorrência da chegada de uma brisa marítima.