O movimento Virada Parlamentar Sustentável (VPS), que realizou, de 5 a 29 junho de 2023, reuniões de mais de 60 organizações da sociedade civil nos espaços do Congresso Nacional, conseguiu produzir 27 atividades, entre audiências públicas, seminários, videoconferências, exibições de documentários, com a presença de parlamentares, assessores e funcionários do legislativo.

Ao levar para o diálogo parlamentar especialistas nos mais diversos temas abraçados pelo conceito de sustentabilidade, as organizações parceiras pretendem construir não apenas um evento, mas uma plataforma de incidência sobre temas que vão de mudanças climáticas, povos originários, biodiversidade, biomas, florestas a economia verde.

O trabalho realizado pelas organizações sociais da VPS, de analisar propostas legislativas que atualmente tramitam pelas duas casas do Congresso, identificou 83 matérias em tramitação que podem ser trabalhadas para um melhor alinhamento com as pautas socioambientais nacionais e com os acordos assinados pelo Brasil em conferências internacionais sobre mudança do clima, biodiversidade e em outros âmbitos da agenda ambiental multilateral.

Os principais temas abordados foram: