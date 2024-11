SP ganha praia às margens do Rio Pinheiros; veja vídeo

Às margens da Marginal Pinheiros, um espaço com areia, quadra de beach tennis e guarda-sol chama a atenção. Apelidada de “Prainha de Paulista”, essa é a atração da Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp) para a Virada Sustentável 2024, que tem atividades e atrações espalhadas pela cidade até 8 de dezembro.

"O objetivo da Virada, criada em 2011 em São Paulo e hoje com presença em várias cidades, é apresentar a sustentabilidade de uma maneira atraente, criativa e inspiradora - e não por isso menos séria ou urgente - para que a população também faça parte desse movimento", diz André Palhano, fundador da Virada Sustentável. Na prainha, serão vários dias com atividades focadas em esporte, bem-estar e cultura, com essa pegada de reconexão com a natureza (pets e bebidas alcóolicas não são bem-vindos). Confira aqui os horários da programação.

Nos fins de tarde, o espaço recebe DJs para animar a praia de paulista Foto: Werther Santana/Estadão

“Criar uma ‘praia’ para que o paulistano possa perceber que a realidade mudou. Que ele possa curtir o seu principal rio urbano e comprovar que não está ao lado de um esgoto a céu aberto. Isso significa alterar essa percepção profundamente enraizada. Devemos apontar os erros e desafios que ainda existem na cidade - e são muitos -, mas também celebrar conquistas e avanços”, diz Palhano.

No meio da praia, a instalação artística “Onda”, do artista Eduardo Baum, feita com mais de 30 mil recicláveis em formato de onda, reacende a consciência sustentável, especialmente sobre o descarte de lixo e reciclagem.

A gestão João Doria (2019-2022) conduziu um projeto de despoluição dos 25 quilômetros do Pinheiros - o então governador disse que planejava um modelo semelhante ao Puerto Madero, em Buenos Aires. Foram realizadas 650 mil novas ligações de esgoto, dentre outras medidas.

A água melhorou e a circulação no entorno aumentou (mais ciclistas, por exemplo), porém isso não significa que seja possível nadar. Em março, avaliação da SOS Mata Atlântica indicou qualidade “péssima”. A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) promete dar sequência às ações, incluindo também a recuperação do Tietê.

“Nossa missão vai além de fornecer água e saneamento básico à população. Queremos promover soluções que gerem impacto positivo no meio ambiente e na qualidade de vida de todos”, diz Samanta Souza, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp.

A entrada é gratuita, mas precisa ser agendada por meio do sympla. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 18h; sábados e domingos, das 9h às 18h.

Yoga, meditação e aulas de beach tennis são algumas das opções que serão oferecidas no espaço Foto: Werther Santana/Estadão

Virada Sustentável 2024

Em sua 14ª edição, o festival é reconhecido como o maior de sustentabilidade da América Latina, reunindo programação gratuita e diversa, com opções para todas as idades. Neste ano, a proposta foi levar as palestras, intervenções, performances e exposições até o público.

Na Avenida Paulista, por exemplo, há uma exposição sobre as crianças da Amazônia, do fotógrafo Araquém Alcântara. Já na Avenida Faria Lima, Girassóis Solares gigantes feitos de materiais recicláveis e painel solar pelo artista Eduardo Baum, são destaques.

Além disso, haverá mais de 300 atividades em praticamente todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

“Muita gente acha que sustentabilidade não tem nada a ver com a vida urbana, mas a verdade é que está tudo interconectado. As mudanças climáticas e seus impactos, que temos sentido na pele, são a prova mais contundente disso”, conclui Palhano.

Confira toda a programação da Virada Sustentável: www.viradasustentavel.org.br/cidade/sao-paulo