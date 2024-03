Massa de ar quente e seco provocará nova onda de calor com dias escaldantes; veja previsão

O fim do verão não irá trazer alívio do calorão. À medida que o mês de março avança, as projeções da Climatempo indicam a chegada de mais uma onda de calor ao Brasil com dias escaldantes. O aumento de temperatura irá impactar principalmente as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Ar quente e seco atinge regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste entre 11 e 15 de março Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

PUBLICIDADE De acordo com a Climatempo, o ar quente e seco ganha força na região do Chaco Paraguaio e norte da Argentina ao longo desta semana. Depois, ele se expande para todos os Estados do Sul, o Mato Grosso do Sul, a região sul do Mato Grosso, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo. Essas localidades devem enfrentar calor intenso entre os dias 11 e 15 de março. Na maior parte da área atingida, o aumento de temperatura irá variar entre 3ºC e 5ºC acima da média. Mas, no oeste da região Sul, no sudoeste de Mato Grosso do Sul e no oeste de São Paulo, o aumento de temperatura deve ultrapassar os 5ºC, o que caracteriza a onda de calor.

Veja a previsão para os próximos dias em São Paulo

sexta-feira (8/3): entre 21ºC e 29ºC

entre 21ºC e 29ºC sábado (9/3): entre 21ºC e 30ºC

entre 21ºC e 30ºC domingo (10/3): entre 22ºC e 29ºC

entre 22ºC e 29ºC segunda-feira (11/3): entre 20ºC e 28ºC

entre 20ºC e 28ºC terça-feira (12/3): entre 18ºC e 29ºC

entre 18ºC e 29ºC quarta-feira (13/3): entre 20ºC e 32ºC

entre 20ºC e 32ºC quinta-feira (14/3): entre 21ºC e 32ºC

entre 21ºC e 32ºC sexta-feira (15/3): entre 22ºC e 33ºC

Março é o mês do equinócio de outono no hemisfério sul, que marca a passagem do verão para o outono. Segundo a Climatempo, durante essa época, a inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol faz com que os raios solares incidiam de forma mais direta sobre a linha do Equador. Isso deveria resultar em dias mais curtos e temperaturas mais amenas.

Durante os dias de calor intenso, é recomendado hidratação e evitar exposição prolongada ao Sol entre 10h e 16h. Também é importante usar roupas leves e frescas e aplicar protetor solar com frequência. A população deve estar atenta a sinais de exaustão e insolação, como tontura e náuseas.