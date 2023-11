Onda de calor atinge cinco Estados; veja previsão

Áreas de cinco Estados do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil vão enfrentar uma onda de calor que deve se estender pelo menos até sexta-feira, 10. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que nesta quarta-feira, 8, emitiu alerta de nível amarelo para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Esse aviso é dado sempre que a previsão indicar que a temperatura deve ficar 5°C acima da média pelo período de pelo menos dois dias consecutivos.

Em São Paulo, a capital está em estado de atenção para altas temperaturas, decretado pela Defesa Civil Municipal. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o ar quente e seco mantém o tempo estável nesta quinta-feira, 9. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20°C ao amanhecer e a máxima de 34°C no meio da tarde, segundo a Meteoblue.

Na sexta-feira, 10, a mínima será de 20°C e a máxima de 28°C, e não há expectativa de chuva.

Inmet emitiu alerta para a atuação de uma onda de calor no decorrer dos próximos dias Foto: Reprodução/Inmet

A cidade de São Paulo registrou no dia 24 de setembro a maior temperatura do ano, 36,8ºC, segundo dados do Inmet. De quebra, o recorde de calor em 2023 até agora na capital paulista também foi o mais elevado para o mês de setembro desde 1943, ano em que o Inmet começou a fazer as medições.

Pelo País

Em alguns municípios, principalmente dos Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, as temperaturas máximas devem superar os 42°C neste semana. Na tarde de terça-feira, 7, o município de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, já registrou 42,3°C. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a temperatura chegou a 40,4°C.

Segundo a previsão, o forte calor deve continuar ao longo da próxima semana, mas a área de abrangência do fenômeno deve sofrer alterações. O Inmet segue monitorando a situação. A partir do sábado, 11, se a situação persistir, o aviso de onda calor será atualizado e poderá se expandir ou até mesmo ter o seu nível de severidade alterado.

Previsão do tempo para esta quinta-feira, de acordo com a Meteoblue