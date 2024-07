Nova onda de frio deve derrubar temperaturas no País nos próximos dias; veja previsão

Uma nova onda de frio deve avançar em diferentes regiões do País nos próximos dias, com baixas temperaturas já neste sábado, 6, e queda ainda mais brusca nos termômetros a partir da próxima semana. Na Região Sul, há até possibilidade de neve, segundo institutos de meteorologia.

Uma nova frente fria deve avançar pelo Brasil a partir da próxima sexta-feira, 12 de julho, levando mais ar de origem polar e derrubando ainda mais as temperaturas, segundo a Climatempo. A previsão é que a onda de frio que ocorre agora no Sul do Brasil se intensifique já neste sábado, com avanço de um ar frio de origem polar, e se estenda de forma mais intensa pelos três Estados da região: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande Sul. Em alguns deles, são esperadas "temperaturas extremas".

Além disso, a parcela sul do Estado de São Paulo e grande parte do Mato Grosso do Sul também devem ter quedas significativas de temperatura.

Grande parte do Centro-Oeste vai ter “friagem” entre os dias 12 e 16 de julho. Corumbá (MS) ajuda a dimensionar a queda na temperatura: a cidade, que costuma ter máximas de quase 40°C, deve ter máximas de até 20° e mínimas perto da casa dos 10°, segundo a previsão.

Segundo a Climatempo, o ar frio deve chegar até em áreas da Região Norte, como Rondônia, Acre e Amazonas. “Vale destacar que o frio na Região Norte do Brasil é comum nesta época do ano e não deve ser uma queda tão acentuada e duradoura quanto em grande parte do Centro-Sul do país”, diz.

São Paulo deve ter baixas temperaturas ao longo da semana que vem Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 29/4/2024

Qual é a previsão de frio para São Paulo?

Na cidade de São Paulo, o frio já começa a ser sentido neste sábado, 6, mas se intensifica na segunda-feira. No meio da semana que vem, é prevista uma trégua, e uma nova virada de tempo com frio intenso a partir da sexta-feira, 12. A seguir, veja as máximas e mínimas indicadas pela Meteoblue para a capital.

Sábado, 6: 14ºC a 21ºC;

Domingo, 7: 14ºC a 25ºC;

Segunda-feira, 8: 14ºC a 20ºC;

Terça-feira, 9: 14ºC a 17ºC;

Quarta-feira, 10: 14ºC a 20ºC;

Quinta-feira, 11: 14ºC a 22ºC;

Sexta-feira, 12: 12ºC a 17ºC;

Sábado, 13: 11ºC a 13ºC.

Onde e quando pode nevar no Sul?

A Climatempo apontou que há possibilidade de neve e chuva congelada entre os dias 12 e 13 de julho em algumas regiões. “Alguns modelos apontam uma previsão de neve de chuva congelada de forma mais ampla, com possibilidade de pegar as áreas mais altas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná”, aponta.

De acordo com a Climatempo, há ainda uma pequena chance de haver neve em áreas da região da Campanha Gaúcha, que abriga municípios como Bagé e Dom Pedrito.

O instituto meteorológico pondera que, como a ocorrência de precipitação invernal depende de condições muito específicas, é comum as simulações atmosféricas oscilarem na intensidade, na área abrangente e até no dia/hora dos fenômenos.

“Trata-se de uma primeira indicação de uma nova ocorrência de neve e chuva congelada e que os meteorologistas da Climatempo vão acompanhar nos próximos dias”, apontou o instituto meteorológico, em nota publicada no site.

Por quanto tempo deve durar o frio?

A MetSul Meteorologia alerta que o frio intenso que se instalou no Rio Grande do Sul com força no final do mês de junho e prossegue neste começo de julho tende a ser “extremamente prolongado”, perdurando por ao menos mais duas semanas.

Adverte ainda que os dias mais gelados ainda estão por vir, embora no começo deste mês tenham sido anotadas marcas de até 7ºC abaixo de zero no sul do Rio, quase 8ºC negativos no Planalto Sul Catarinense e ainda -1ºC na região metropolitana de Porto Alegre.

“O padrão da chamada Oscilação Antártica desde o fim do mês de junho tem favorecido sucessivas incursões de ar polar no Cone Sul da América, afetando a Argentina, Uruguai e o Sul do Brasil, o que vai se manter no curto prazo”, afirmou a MetsSul.