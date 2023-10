Santa Catarina registra 2ª morte por causa da chuva; governador determina fechamento de barragens

Um homem morreu neste sábado, 7, na cidade de Palmeira, em Santa Catarina, vítima das fortes chuvas que atingem o Estado. Foi a segunda morte registrada em Santa Catarina por causa do temporal desta semana - na quarta-feira, um homem veio a óbito em Rio do Oeste, no Vale do Itajaí, após tentar atravessar a correnteza em uma arrozeira.

Neste sábado, o governador Jorginho Mello determinou o fechamento das barragens de Ituporanga e de José Boiteux devido ao alto volume das chuvas. ”Temos ali uma questão indígena que vai ser avaliada e atendida, mas a barragem precisa ser fechada neste momento para que tenhamos mais uma alternativa para contenção da água”, justificou.”Eles pediram algumas solicitações e a gente vai atender, sem dúvidas.”

Na coletiva de imprensa desta noite, ele afirmou que o fechamento das barragens é uma tentativa de conter o volume de água principalmente no Vale do Itajaí, onde a chuva cai de forma mais intensa. Segundo ele, municípios da região como Rio do Sul e Blumenau podem ter enchentes de até 14 metros de altura na madrugada deste domingo.

“Estamos fazendo um chamamento para que as pessoas deixem a sua residência até o segundo andar. Tira o que puder. Deus vai nos dar força para que a gente consiga fazer isso, porque senão vai ser muito difícil o resgate”, disse o governador. “Quando se chega a 10 metros não consegue mais se tomar providência.”

A rodovia SC-350 foi tomada pelas águas das chuvas intensas em Santa Catarina Foto: PMSC/Divulgação

Santa Catarina tem 46 municípios que já emitiram decretos de situação de emergência. O governador pediu à população que mora em áreas de risco que busque abrigo seguro. “O Estado está unido, fazendo tudo o que pode ser feito, mas, neste momento, o pedido é para que as pessoas busquem abrigo seguro, deixem as residências se for preciso. Precisamos resguardar o que mais importa, que é a vida das pessoas”, disse Jorginho Mello.

Segundo a Defesa Civil do Estado, a previsão é de que a chuva intensa continue neste domingo, 8, e comece a dar trégua no início da próxima semana. O volume de água previsto pode chegar aos 200 milímetros, com risco alto a muito alto para ocorrências como deslizamentos, enxurradas e inundações graduais.

Continua após a publicidade

Pelo menos dez rodovias em todo o Estado estão parcialmente ou totalmente interditadas, devido à queda de barragens e à erosão das pistas. Agentes da Defesa Civil, das polícias Militar, Civil e Científica e do Exército estão operando para conter os danos do temporal em Santa Catarina.

Abaixo, veja o balanço mais recente dos municípios de Santa Catarina que declararam situação de emergência por causa das chuvas: