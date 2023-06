Vai esfriar? Frente fria reduz a temperatura no Sul e no Sudeste do País; veja previsão

Se no último fim de semana, o frio deu uma trégua na maioria dos Estados brasileiros, neste, ele deve aparecer com um pouco mais força. Isso porque uma frente fria vai reduzir as temperaturas médias no Sul e no Sudeste do País a partir desta quarta-feira, 28.

De acordo com o Climatempo, a frente fria avança pelo litoral da região Sul nesta quarta-feira e atinge o litoral de São Paulo e o Rio de Janeiro ao longo da quinta-feira, 29. Na sexta-feira, 30, fecha o mês de junho chegando ao Espírito Santo. E no primeiro fim de semana de julho, chega ao litoral da Bahia.

Junto com essa frente fria, uma outra massa de ar frio, de origem polar, avançará do centro-leste da Argentina para o mar na sexta. Ela vai passar o fim de semana na altura do litoral do Uruguai e do Rio Grande do Sul.

“Embora tenha, tecnicamente, moderada a forte intensidade, esta massa de ar frio não vai causar uma ‘onda de frio’ nos próximos dias. Seu poder de resfriamento e alcance pelo interior do Brasil serão diminuídos justamente porque o ar polar intenso vai para o oceano rapidamente“, afirma o Climatempo.

“Mesmo assim, os ventos frios marítimos vão manter o clima úmido e as temperaturas baixas por alguns dias nas capitais do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Vitória”, diz a empresa de meteorologia.

A frente fria avança pelo litoral da região Sul nesta quarta-feira e atinge o litoral de São Paulo e o Rio de Janeiro ao longo da quinta-feira

Veja como fica o tempo nas capitais do Sul e Sudeste nos próximos dias:

