Fumaça do fogo no Parque Nacional se alastra por Brasília; veja vídeos

BRASÍLIA - O incêndio no Parque Nacional de Brasília fez a capital da República ficar sob uma grande nuvem de fumaça nesta segunda-feira, 16. O fogo começou na manhã deste domingo, 15, e ainda não foi totalmente controlado pelo Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF).

Incêndio no Parque Nacional de Brasília alastrou de fumaças o céu de Brasília nesta segunda-feira, 16 Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Uma gravação mostra uma chama de grande proporções atingindo a vegetação do Parque Nacional, na altura do Regimento de Cavalaria de Guarda. O local fica próximo ao Setor Militar Urbano (SMU), onde fica o Quartel-General do Exército Brasileiro.

Outro vídeo mostra a fumaça oriunda do Parque Nacional tomando a DF-095, também conhecida como Via Estrutural. A rodovia liga o centro de Brasília a regiões administrativas localizadas no oeste do Distrito Federal.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o fogo atingiu 700 hectares do Parque Nacional de Brasília no domingo. Até o final da tarde desta segunda, o incêndio se alastrou para cerca de 2.000 hectares. Isso equivale a 5% da área total do parque. O contingente de bombeiros atuando para conter o incêndio no Parque Nacional era de 93 até o final da manhã, mas chegou a mais de 500 até o final da tarde desta segunda. Uma aeronave que despeja água foi direcionada da Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás, para a região. Caminhões-pipa também foram deslocados para o local.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou nesta segunda a suspensão das férias de bombeiros para auxiliar no controle do fogo. Segundo o emedebista, as equipes do DF também vão ser deslocados para áreas com risco de incêndio, para realizar trabalhos de prevenção.

“Vamos reforçar a prevenção com bombeiros indo aos locais que costumam ter incêndio e não apenas trabalhar quando o fogo já surgiu. Todos os bombeiros terão as férias suspensas, os bombeiros que estão cedidos, inclusive para a Força Nacional, voltarão”, disse Ibaneis.

Ainda no domingo, a PF abriu inquérito para investigar se o incêndio no parque foi deflagrado devido à ação humana. Em nota, o ICMBio afirmou que o fogo foi iniciado de forma criminosa. Segundo a entidade, não há registro de animais afetados pelo incêndio.

“Três aeronaves, sendo duas do ICMBio e uma do Corpo de Bombeiros atuam no lançamento de água para extinção das chamas. Um helicóptero disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM/DF) auxilia no monitoramento das áreas incendiadas. A Polícia Federal já está investigando o caso, visto que o incêndio foi desencadeado por ação humana. No momento, não há registro de animais afetados pelo incêndio e animais resgatados”, disse o ICMBio em nota.

No final da tarde do domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a “Janja”, sobrevoaram a região. O petista afirmou que o governo federal está prestando auxílio para o combate ao fogo no Parque Nacional e ressaltou que a Polícia Federal (PF) está investigando se há incêndios propagados devido a ações criminosas.

Lula deve se reunir nesta terça-feira, 17, no Palácio do Planalto com chefes dos Poderes para tratar sobre medidas a serem tomadas no combate aos incêndios. Dentre os convidados para a reunião estão os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o presidente Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.

De acordo com o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, nesta segunda-feira, Lula realizou diversas reuniões com ministros e especialistas para tratar sobre a questão dos incêndios. A ideia dos encontros foi receber um "diagnóstico atualizado" da emergência climática. "Amanhã (terça-feira), no decorrer do dia, então, nós teremos essas medidas finalizadas, para que elas possam ser anunciadas." Ainda nos esforços que o governo pretende fazer sobre o tema, o chefe da Secom afirmou que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, está em contato com governadores para convidá-los para uma reunião com Lula nesta semana.

Proteção ao Cerrado

O Parque Nacional de Brasília foi criado em 1961 para proteger o Cerrado e para garantir o abastecimento de 25% da água potável da capital federal. O parque fica ao lado da Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República.

“O governo federal está atuando junto com o Corpo de Bombeiros do DF para ajudar no combate às chamas. A Polícia Federal tem hoje 52 inquéritos abertos contra os responsáveis por esses crimes contra o nosso país”, afirmou Lula.

O Estadão procurou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para obter atualizações sobre o combate ao incêndio, mas não obteve retorno. / COLABOROU SOFIA AGUIAR