Bangu x Vasco: onde assistir, horário e escalações das equipes

Os titulares de Ramón Díaz voltaram da pré-temporada no Uruguai na última rodada, quando venceram o Madureira, em São Januário. Antes, o Vasco, com time alternativo, empatou com o Sampaio Corrêa-RJ. O revés não impediu que o clube assumisse a liderança depois do segundo jogo. O Vasco tem os mesmos sete pontos de Nova Iguaçu e Fluminense, mas sai na frente no saldo de gols.

O Bangu tem três derrotas em três jogos. A equipe só balançou as redes na última partida, contra o Nova Iguaçu, quando perdeu por 3 a 2. Mesmo com a tendência de um Vasco com time misto, a missão da equipe da casa é difícil atrás do primeiro ponto no Carioca.