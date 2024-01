Botafogo x Madureira: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Botafogo estreia na temporada nesta quarta-feira, 17, diante do Madureira, no Nilton Santos, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Em 2024, o alvinegro carioca busca recuperar a autoestima após perder o título do Brasileirão de maneira incrível no ano passado, depois de abrir 13 pontos na liderança. O time carioca faz seu primeiro jogo na pré-Libertadores no dia 21 de fevereiro, contra o vencedor do duelo entre Aurora (BOL) e Melgar (PER).

PUBLICIDADE A partida deve marcar as estreias dos zagueiros Lucas Halter, ex-Goiás, e Alexander Barboza, ex-Libertad (PAR), pelo lado alvinegro. O habilidoso atacante Jeffinho, que retornou ao clube carioca após uma temporada no Lyon-FRA, deve começar no banco de reservas. O Botafogo também já contratou o goleiro John, ex-Santos, o lateral-direito português Wilson Manafá, ex-Porto, e o atacante venezuelano Savarino, ex-Real Salt Lake (EUA) e Atlético-MG. Todos estes ainda aguardam inscrição. Ao todo, 12 times disputam a primeira divisão do Campeonato Carioca. As equipes se enfrentam em turno único de 11 rodadas, e quem somar mais pontos é coroado o campeão da Taça Guanabara. Os quatro melhores desta fase avançam às semifinais do Estadual e garantem vaga na Copa do Brasil do ano seguinte, enquanto o lanterna é rebaixado para a Série A2.

Botafogo e Madureira se enfrentam na estreia do Campeonato Carioca. Foto: Arte/Estadão

As semifinais são disputadas em ida e volta, com a vantagem do empate para as equipes mais bem classificadas na Taça Guanabara. A final também é decidida em duas datas. Caso haja igualdade no placar agregado, a decisão acontece nos pênaltis. Em paralelo, os times que ficaram entre a quinta e a oitava colocação na primeira fase disputam a Taça Rio, que dá ao campeão uma vaga para a Copa do Brasil. Os dois melhores times sem divisão nacional garantem vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

BOTAFOGO X MADUREIRA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA : 17/01 (quarta-feira).

: 17/01 (quarta-feira). HORÁRIO : 19h

: 19h LOCAL: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro.

ONDE ASSISTIR A BOTAFOGO X MADUREIRA AO VIVO

BandSports (TV fechada)

Goat (YouTube)

PROVAVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

Gatito Fernández; Lucas Halter, Danilo Barbosa e Alexander Barboza; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo e Marçal; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico: Tiago Nunes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MADUREIRA

Douglas; Almir, Marcão, Pedro Cavallini e Guilherme Zóio; Patrick Vieira, Waguininho e Pablo Pardal; Hugo Borges, Rodrigão e Antônio Carlos. Técnico: Daniel Neri.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E MADUREIRA