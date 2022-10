Buenos Aires: as novidades da cidade depois da reabertura argentina

Buenos Aires reabriu suas portas por completo para o turismo internacional. Depois do fechamento das fronteiras por mais de um ano e meio em razão da pandemia de coronavírus de (e de ser bastante restrito nas primeiras fases da reabertura), o país liberou, agora em agosto, a entrada de turistas estrangeiros sem quaisquer restrições ou pré-requisitos. E está doido pelo retorno dos brasileiros aos seus principais destinos.

Com o câmbio blue (o câmbio paralelo, feito nas chamadas “cuevas” e casas de transferência internacional de dinheiro e que vale quase o dobro do câmbio oficial) bastante favorável para nós agora, Buenos Aires está movimentando a cidade continuamente neste 2022 para torná-la cada vez mais atraente para o nosso regresso. De quem visita pela primeira vez aos que já sabem de cor as ruas de Palermo ou Recoleta, dos turistas mais econômicos aos mais abastados, Buenos Aires está novamente pronta para receber a todos de braços bem abertos.

Para se ter uma ideia, o câmbio blue está praticamente legalizado no país, com grandes “cuevas”, como a Cambio Baires, e também as grandes casas de transferência internacional como a Western Union fazendo esse câmbio abertamente. Hoje, no câmbio oficial R$ 1 compra 26 pesos, enquanto no câmbio blue esse mesmo R$ 1 real compra de 45 a 55 pesos. Dependendo do câmbio feito pelo turista, a Argentina é uma viagem completamente diferente do ponto de vista financeiro. Nesta edição, no entanto, adotamos a cotação oficial nas conversões de valores.

A oferta de voos ligando os dois países aumentou, (incluindo opções com as low cost Flybondi e JetSmart a partir de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis). Também tem muita novidade para visitar na capital argentina: há novos tours, novas atrações, novos restaurantes e cafés. Com isso, aquele clima gostoso de cidade hospitaleira está de volta - não à toa, Buenos Aires já foi chamada de Paris da América do Sul, mas carrega em suas tradições o orgulho de latino-americana.

Ônibus hop on/hop off

O Buenos Aires Bus (buenosairesbus.com, desde 6.000 pesos ou R$ 209 no câmbio oficial) agora opera diariamente e passa por 22 pontos turísticos da cidade, incluindo paradas na Recoleta, Caminito e San Telmo, por exemplo. Ao longo do trajeto (que dura pelo menos 3h30, dependendo do trânsito, e conta com sistema de audioguia em nove idiomas a bordo, incluindo português), o turista pode subir e descer quantas vezes quiser ao longo de 24 horas consecutivas.

Teatro Colón e seu novo museu

Colón Fábrica mostra os bastidores do Teatro Colón

O belo Teatro Colón, uma das principais atrações turísticas de Buenos Aires, acaba de ganhar seu próprio museu. O impressionante Colón Fábrica (teatrocolon.org.ar, 1.200 pesos ou R$ 42) foi aberto em La Boca reunindo diversos cenários, figurinos e até efeitos especiais já produzidos nos subsolos do teatro mais famoso da Argentina (e um dos poucos do mundo com ateliês próprios) ao longo de sua história. Abre para visitas somente sextas, sábados, domingos e feriados, das 12 às 18h.

Puerto Madero

Puerto Madero, a bela região portuária recuperada e transformada também em atração turística à beira do Rio de la Plata, ganhou uma nova opção de passeio para quem quer ver Buenos Aires sob outra ótica. O Postales de Buenos Aires (sturlaviajes.com.ar, 3.300 pesos ou R$ 115) não tem itinerário de fato: o barco simplesmente se afasta do porto pelo rio para que o turista possa ver o skyline porteño ao longo de 30 minutos.

Para ver Buenos Aires do alto

Olympo Sky, opção para ver Buenos Aires do alto no coração da cidade

Depois do sucesso do Crystal Bar, em Puerto Madero, e do Floridita 165, com vista para as cúpulas do microcentro, Buenos Aires acaba de ganhar seu primeiro rooftop bar realmente panorâmico na região central. O novo Olympo Sky Bar ocupa o 31° andar de um novo edifício na tradicional Avenida Corrientes com ambientes interno e externo e vistas 360° para a cidade. Aberto de segunda a sábado a partir das 18h30, tem entrada gratuita (são cobrados apenas os consumos feitos no bar).

Novos mercados

A administração de Buenos Aires quer transformar a cidade em um destino gastronômico reconhecido internacionalmente - com destaque para os mercados da cidade. O tradicional Mercado de San Telmo, por exemplo, ganhou novos quiosques mais moderninhos para quem quer comer e beber bem, com opções de docinhos a cortes premium de carnes. O antigo Mercado de Belgrano foi todo reformado após anos abandonado, ganhou área externa e já reúne 45 estabelecimentos gastronômicos diferentes, com direito a eventuais aulas de culinária abertas ao público.

Mercado de Los Carruajes: recém-inaugurado, já virou point Foto: Visit Buenos Aires

Mas a grande cereja do bolo acaba de ser inaugurada: o Mercado de Los Carruajes (mercadodeloscarruajes.com), em pleno centro da cidade, mal abriu e já é um sucesso. Recuperando um edifício de 1900 que é parte do Patrimônio Histórico da cidade e também passou anos abandonado, abre todos os dias das 8h30 às 22h com ambientes interno e externo e preciosos vitrais originais. As opções gastronômicas das mais diversas cozinhas se espalham por 4.200 metros quadrados de área - incluindo a primeira unidade da tradicional chocolateria espanhola San Ginés nas Américas.

Novos sabores

Assim como em outras cidades do mundo, a pandemia fechou muitos negócios em Buenos Aires, mas também trouxe novos sabores à capital argentina. Em Palermo, os proprietários dos já consagrados restaurantes La Carniceria, Alto Chori Papá e Niño Gordo aumentaram seu patrimônio na Rua Thames com a chegada do ótimo boteco espanhol Paquito e da taqueria Juan Pedro Caballero Chuntaro Style (reservas pelo WhatsApp +54 11 25631226).

Ali perto, o Mercado de Liniers (mercado-de-liniers.meitre.com) foi inaugurado como uma homenagem ao mercado homônimo do século 19. Com serviço impecável e a proposta de combinar sabores da terra e do mar em seus pratos, serve apenas menus-degustação preestabelecidos de quatro, cinco e oito passos - todos com água, café e petit fours incluídos (desde 7.500 pesos ou R$ 261).

Ainda em Palermo, foram inaugurados diversos novos cafés, cada um com seu estilo. Vale espiar, a qualquer hora do dia, os deliciosos Las Flores, Dalchemist e Moshu, por exemplo. No Moshu, aliás, funciona também um ótimo bar no primeiro andar.

Já em San Telmo é o Atis Café que está atraindo ainda mais gente aos arredores da Plaza Dorrego. Ocupando diferentes andares com distintos ambientes em um edifício antigo tombado, funciona como café, bar e restaurante, com excelente atmosfera. Mas fique de olho: costuma lotar e fazer fila na rua para entrar nos fins de tarde e fins de semana.

Mate em suas variadas versões

Experiência leva turistas para experimentar o mate em diversas formas Foto: Mari Campos

A paixão pelo mate voltou com tudo à Argentina. Os designers Nicolas Tiferes e Mercedes Buey Fernandez aproveitaram a onda para criar a Mathienzo (www.mathienzo.com), que criou diferentes produtos ligados à cultura do mate e realiza workshops para viajantes que querem entender melhor esse aspecto cultural tão arraigado do país. A experiência, realizada com grupos pequenos por cerca de 1h30, custa US$ 17 por pessoa e conta a história do mate ao longo dos séculos. Também são sugeridas diferentes maneiras de se saborear a bebida (agregando flores e especiarias, por exemplo), com direito até a degustação de gim argentino aromatizado com mate.

COMO TROCAR DINHEIRO EM BUENOS AIRES

Souvenirs com ícones argentinos em Buenos Aires Foto: Visit Buenos Aires

Qual a cotação do peso argentino?

Confira como anda a cotação da moeda alguns dias antes de viajar, já que a situação econômica na Argentina tem mudado frequentemente. Hoje, as trocas de moeda no país estão operando no câmbio oficial (R$ 1 vale cerca de 26 pesos) e no câmbio paralelo, praticamente legalizado no país e chamado localmente de câmbio blue (onde R$ 1 vale de 45 a 55 pesos atualmente).

Devo usar cartão de crédito na Argentina?

Atualmente, não compensa utilizar cartão de crédito em sua viagem à Argentina, porque ele provavelmente vai funcionar unicamente no câmbio oficial. Neste momento, a melhor opção é levar dinheiro em espécie (reais ou dólares) e trocar pelo câmbio blue.

Que moeda devo levar para Buenos Aires?

Leve seus próprios reais (ou dólares, se preferir) para trocar ao chegar no país; mas procure trocar somente nas casas de câmbio chamadas ali de “cuevas” (como Cambio Baires, GiraRG etc), porque elas fazem a troca pelo câmbio blue e não pelo câmbio oficial. Você leva seus reais (ou dólares) e retira em pesos na hora, com a cotação mais favorável. Para ganhar tempo, você pode também perguntar na recepção do seu próprio hotel qual a “cueva” mais próxima de onde você está.

Transferência internacional também é opção

Se preferir, envie dinheiro para si mesmo através de casas de transferência internacional, como Western Union, que também operam no câmbio blue. Você envia em reais e retira na Argentina em pesos, pelo câmbio mais favorável (confira sempre a cotação no ato do depósito). Mas atenção: embora essas empresas tenham diferentes postos de retirada em Buenos Aires, nem todas têm fundos para fazer esse pagamento aos clientes (sobretudo de manhã cedo). É possível que você tenha que percorrer várias delas até conseguir retirar seu dinheiro, como aconteceu com a nossa reportagem.