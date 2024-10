MG: muito além das cidades históricas, barrocas e coloniais, um convite à Cordilheira do Espinhaço

Com 853 municípios e uma rica diversidade cultural e natural, Minas Gerais oferece um leque de opções que transcendem seus famosos centros históricos, barrocos e coloniais. Para além da rica cozinha e do aconchego mineiro, o Estado apresenta um cenário singular para os amantes da natureza e da aventura: a Cordilheira do Espinhaço.

Única cordilheira brasileira, a Serra do Espinhaço estende-se por 1.000 km, desde o Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, até o sul da Bahia. Foto: Divulgação/GOVMG

Única cordilheira brasileira, a Serra do Espinhaço estende-se por 1.000 km, desde o Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, até o sul da Bahia, abrigando um tesouro de biodiversidade reconhecido como Reserva da Biosfera pela Unesco.

É nesse cenário que trilhas desafiadoras, cachoeiras exuberantes e paisagens montanhosas de tirar o fôlego convidam o visitante a uma experiência inesquecível em municípios como Ouro Preto, Diamantina, Grão Mogol e Itacambira.

A região oferece uma variedade de atividades turísticas, desde ecoturismo, turismo de aventura, cicloturismo, observação de aves nativas, turismo histórico-cultural até turismo de base comunitária. O turista pode apreciar ainda parques estaduais e cachoeiras, sem contar a hospitalidade, a renomada cozinha mineira, o artesanato local e a rica cultura da região.

Aventura

A Cordilheira do Espinhaço é um paraíso para os entusiastas do trekking. Trilhas que levam a picos como o Pico do Sol e do Itambé proporcionam vistas panorâmicas espetaculares, enquanto outras conduzem a cachoeiras e piscinas naturais de beleza singular.

Vista da cordilheira em Grão Mogol Foto: Divulgação/GOVMG

Para os aficionados por ciclismo, a Serra do Espinhaço oferece percursos desafiadores em meio a cenários montanhosos. As trilhas exigem técnica e preparo físico, recompensando o esforço com paisagens impactantes e a sensação de conquista.

Para os fotógrafos e observadores de aves

Preparem suas lentes e binóculos! A Cordilheira do Espinhaço é um paraíso para a fotografia de natureza e a observação de aves. Com uma rica diversidade de espécies, incluindo aves endêmicas como o beija-flor-de-gravata-vermelha e o papa-moscas-do-espinhaço, a região oferece oportunidades para registrar imagens espetaculares e contemplar a beleza da avifauna local.

História, cultura e conservação ambiental

Testemunha de diferentes ciclos econômicos, como a exploração de ouro e diamantes, a Cordilheira do Espinhaço abriga cidades históricas, barrocas e coloniais, assim como comunidades tradicionais que preservam costumes e saberes seculares.

Visando ao desenvolvimento sustentável da região, o Sebrae Minas, em parceria com a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço e prefeituras locais, desenvolve o Projeto Cordilheira do Espinhaço.

Com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), a iniciativa busca promover o turismo responsável, capacitando pequenos negócios, qualificando prestadores de serviços turísticos e oferecendo consultoria para empreendimentos hoteleiros e gastronômicos.

Essas iniciativas têm um papel fundamental na geração de emprego e renda nas comunidades. Desde 2022, o projeto implementa ações para capacitar os negócios locais, promovendo a formalização de mais de 600 empreendimentos e gerando mais de 7.500 novos empregos no setor do turismo.

O local conta com uma natureza exuberante e lindas cachoeiras, além de paisagens montanhosas de tirar o fôlego. Foto: Divulgação/GOVMG

Benefícios do projeto para a região

Além de exaltar as belezas mineiras, o projeto oferece diversos benefícios para o Estado, como a capacitação de pequenos negócios que atuam ao longo do destino, a qualificação do atendimento de prestadores de serviço, como agências de receptivos e guias turísticos locais, além de consultorias e atendimento gerencial para hotéis, pousadas, restaurantes, artesãos e demais empreendimentos que compõem a cadeia do turismo da região.

Em Minas Gerais, a crescente demanda por experiências turísticas autênticas levou o governo, por meio do Sebrae, a trabalhar com os empreendedores para criar oportunidades que conectem os turistas à natureza e à cultura local, promovendo um turismo sustentável e gerando renda para as comunidades mineiras.

Além de apoiar o turismo no local, os viajantes vão desfrutar de belas paisagens, exuberante natureza, biodiversidade de fauna e flora, águas cristalinas e um pôr do sol digno de pintura, ladeado da maior cadeia de montanhas do Brasil que só a Cordilheira do Espinhaço tem a oferecer.